Прямой эфир

Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете

03 апреля 2026 15:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:
Сейчас существует такой тренд – делается ставка на троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а не на строительство этих новых контактных линий. В чем плюсы этих троллейбусов?

Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете-2

Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом – это довольно успешная модель на сегодня. Позволяет закрыть то транспортное сообщение в новых микрорайонах, где еще не проложена или где можно не прокладывать контактную сеть для троллейбуса. Для справки: в Минске по протяженности это самая большая контактная сеть в мире. Поэтому в связи с троллейбусами с увеличенным автономных ходом – это очень удобно. Даже в случае, если где-то будет порыв контактной сети, то данный вид транспорта спокойно может пересечь этот отрезок своего пути. Потом опять подключить токоприемники и продолжить свой маршрут. Протяженность троллейбуса на автономном ходе составляет порядка 15 километров, что, к примеру, довольно существенно в пределах города и тем более какого-то из микрорайонов.

Подробности в видео.

# Руслан Фурс # Общественный транспорт

Другие новости рубрики

Все новости
Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета
03 апреля 2026 14:38

Строительство новых объектов – о госпрограмме «Дороги Беларуси» поговорили с депутатом Мингорсовета

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»
03 апреля 2026 14:22

«Современный, экологичный и комфортный» – в чем плюсы электробусов узнали в «Минсктрансе»

Аграрии Минской области прошли более 50 тысяч гектаров
03 апреля 2026 14:07

Аграрии Минской области прошли более 50 тысяч гектаров