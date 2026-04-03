Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете

Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».

В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.

Ольга Шерснева, ведущая:

Сейчас существует такой тренд – делается ставка на троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а не на строительство этих новых контактных линий. В чем плюсы этих троллейбусов?