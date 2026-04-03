Почему набирают популярность троллейбусы с увеличенным автономным ходом – узнали в Мингорсовете

Цифры, программы – это важно, но за ними стоят конкретные решения и люди. О том, как сделать поездки по Минску еще быстрее и почему наш город выбирает именно зеленый путь развития, поговорили с гостем программы «Решение есть! Депутатский ответ».
В студии – Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов.
Ольга Шерснева, ведущая:
Сейчас существует такой тренд – делается ставка на троллейбусы с увеличенным автономным ходом, а не на строительство этих новых контактных линий. В чем плюсы этих троллейбусов?
Руслан Фурс, депутат Минского городского Совета депутатов:
Троллейбусы с увеличенным автономным ходом – это довольно успешная модель на сегодня. Позволяет закрыть то транспортное сообщение в новых микрорайонах, где еще не проложена или где можно не прокладывать контактную сеть для троллейбуса. Для справки: в Минске по протяженности это самая большая контактная сеть в мире. Поэтому в связи с троллейбусами с увеличенным автономных ходом – это очень удобно. Даже в случае, если где-то будет порыв контактной сети, то данный вид транспорта спокойно может пересечь этот отрезок своего пути. Потом опять подключить токоприемники и продолжить свой маршрут. Протяженность троллейбуса на автономном ходе составляет порядка 15 километров, что, к примеру, довольно существенно в пределах города и тем более какого-то из микрорайонов.
Подробности в видео.