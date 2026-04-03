Косметика бренда Belor Design в топе! Главный технолог рассказала, в чем секрет качества

Истории людей, попавших в руки преступников от косметологии, просто поражают невероятными исходами. Клиентам буквально сжигают лицо на аппаратах, оставляют синяки и шрамы на коже, закачивают в губы лосьоны, силикон и даже вазелин! Поддельные препараты вызывают дерматиты, выпадение ресниц и волос на голове, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Врачи-косметологи нередко видят осложнения похлеще, чем в фильме ужасов! Тем временем хорошие средства просто существуют.

Екатерина Бондарева, главный технолог ООО «БЕЛОР-ДИЗАЙН»:

Прежде чем косметика попадет в руки потребителя, она проходит многоступенчатый контроль, начиная от закупки сырья и заканчивая выпуском самого продукта с предприятия и попадание его на прилавок магазина. Первоначально сырье проходит контроль лаборатории, получает документы, которые проверяются на сертификаты, на качество, на соответствие всем необходимым требованиям, которые мы запрашиваем для выпускаемой продукции. После того как лаборатория это сырье принимает, оно допускается в производство. На производстве строго контролируются технологические процессы. Прежде чем закрыть флакончик, закрыть помаду, оператор рассматривает ее, пересматривает, чтобы нигде не было никакого изъяна, чтобы не было даже малейшей поры, недолива, перелива или подобного некачественного вида.

Беспокоятся о качестве косметики и на уровне Минздрава. Специалисты постоянно ведут мониторинг рынка, но ни в коем случае не стремятся к его сужению. Скорее, наоборот, выбор достойных препаратов, в том числе в рамках одной линейки, очень велик.

Марина Злотникова, заместитель директора РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»:

На сегодня в государственном реестре внесено 22 производителя гиалуроновой кислоты, которая используется непосредственно для подкожного введения, то есть имплантаты подкожные. Это самые разнообразные страны – Франция, Италия, Германия, Швейцария, Южная Корея. Продукция вся прошла и доказала безопасность и эффективность, качество как в стране-изготовителе, так и у нас.

К слову, белорусская косметика в целом уже давно зарекомендовала себя на мировом рынке индустрии красоты. Что касается Belor Design, то некоторые позиции бренда сохраняют пятизвездочные рейтинги на независимых площадках по несколько лет. Неудивительно, продукция отвечает заявленным характеристикам и не изменяет своих качеств с годами. А еще на предприятии ввели «Честный знак». Это государственная система цифровой маркировки товаров для борьбы с подделками. Каждая единица маркируется кодом. По нему можно отследить товар от производителя до продажи. Любой человек может скачать приложение «Честный знак» и, отсканировав код, проверить, кто сделал, какой срок годности, партия, настоящий ли товар. Купить хайлайтер или тушь от Belor Design после рекомендации топовых бьюти-блогеров хотят многие.