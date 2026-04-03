Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов

Александр Лукашенко поручил продумать систему, при которой возможности столичной медицины будут доступны и жителям регионов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, во время открытия новой городской поликлиники в Минске в микрорайоне Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы старались, насколько здесь информирован, создать очень хорошую клинику. Поликлинику будущего. Естественно, что здесь будут служить самые продвинутые, самые лучшие медики. Не потому что там где-то в Мстиславе, Хотимске, в Лиде, в Столбцах и других городах наши медицинские работники хуже. Не поэтому, а потому что минские медики имеют [возможность – прим. ред.] раньше других прикоснуться к самым современным технологиям, естественно, их освоить.

Поэтому, Владимир Евгеньевич [Прим. ред: Владимир Кухарев – председатель Мингорисполкома], кто-кто, но ты знаешь, сколько мы средств вкладываем в Минск. Мы тут создаем очень серьезную базу. Надо сделать так, чтобы которые живут подальше от Минска, могли также получить здесь какую-то помощь. Конечно, это мы для Минска делаем, там – мы делаем для других районов, регионов, но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, там полтысячи километров, 300-400, люди отвергали минчан. Развивая Минск, я делаю все, чтобы не было вот этого контраста, чтобы не было противоречий в нашей стране. И вот от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень многое зависеть. Надо подумать над этим.