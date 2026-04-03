Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов

Александр Лукашенко поручил продумать систему, при которой возможности столичной медицины будут доступны и жителям регионов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, во время открытия новой городской поликлиники в Минске в микрорайоне Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Строительство объекта началось весной 2023 года и завершилось раньше запланированного срока – при этом качество работ осталось на высоком уровне. Поликлиника рассчитана на обслуживание более 25 тысяч пациентов. Рост населения Первомайского района делает этот проект особенно актуальным.
Новые кабинеты поликлиники оборудованы всеми необходимыми оборудованием и технологиями, а сегодня учреждению передан еще и сертификат на покупку аппарата УЗИ – подарок от Президента, который поможет врачам точнее и быстрее диагностировать пациентов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы старались, насколько здесь информирован, создать очень хорошую клинику. Поликлинику будущего. Естественно, что здесь будут служить самые продвинутые, самые лучшие медики. Не потому что там где-то в Мстиславе, Хотимске, в Лиде, в Столбцах и других городах наши медицинские работники хуже. Не поэтому, а потому что минские медики имеют [возможность – прим. ред.] раньше других прикоснуться к самым современным технологиям, естественно, их освоить.
Поэтому, Владимир Евгеньевич [Прим. ред: Владимир Кухарев – председатель Мингорисполкома], кто-кто, но ты знаешь, сколько мы средств вкладываем в Минск. Мы тут создаем очень серьезную базу. Надо сделать так, чтобы которые живут подальше от Минска, могли также получить здесь какую-то помощь. Конечно, это мы для Минска делаем, там – мы делаем для других районов, регионов, но здесь более продвинутые технологии. Нельзя сделать так, чтобы на окраинах нашей страны, подальше от Минска, там полтысячи километров, 300-400, люди отвергали минчан. Развивая Минск, я делаю все, чтобы не было вот этого контраста, чтобы не было противоречий в нашей стране. И вот от наших шагов по обеспечению здоровья наших людей будет очень многое зависеть. Надо подумать над этим.