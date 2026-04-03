«Людей у нас хватает». Лукашенко призвал не пенять на нехватку кадров в здравоохранении

Александр Лукашенко поручил продумать систему, при которой возможности столичной медицины будут доступны и жителям регионов. Об этом глава государства заявил сегодня, 3 апреля, во время открытия новой городской поликлиники в Минске в микрорайоне Восточный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строительство объекта началось весной 2023 года и завершилось раньше запланированного срока – при этом качество работ осталось на высоком уровне. Поликлиника рассчитана на обслуживание более 25 тысяч пациентов. Рост населения Первомайского района делает этот проект особенно актуальным. Новые кабинеты поликлиники оборудованы всеми необходимыми оборудованием и технологиями, а сегодня учреждению передан еще и сертификат на покупку аппарата УЗИ – подарок от Президента, который поможет врачам точнее и быстрее диагностировать пациентов. Работать здесь будут высококвалифицированные специалисты. Что касается кадрового потенциала всей системы здравоохранения, Александр Лукашенко отметил, что вместо того, чтобы жаловаться на нехватку специалистов, необходимо грамотно выстраивать систему обслуживания населения. Лукашенко поручил сделать столичную медицину доступной для жителей регионов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Говорят, что у нас не хватает в здравоохранении людей. Говорят, еще где-то не хватает. Всегда чего-то нам не хватало. Прежде всего денег, Владимир Евгеньевич [Прим. ред: Владимир Кухарев – председатель Мингорисполкома], потом людей и прочее. Надо выстроить так систему, чтобы те люди, которые есть, могли работать, зарабатывать и обслуживать население. Это больше чем на 200 процентов касается Министерства здравоохранения и наших медиков. Не надо плакаться, что вы больше 8 часов в сутки работаете. Медики – это как Президент: сколько надо, столько и работаем. А куда деться? Поэтому терпите там, где приходится работать 10 часов. Изучайте новые технологии, уплотняйтесь. Давайте будем строить нашу жизнь так, чтобы хорошо или так же, как Минске, было в Хотимске, Мстиславле, Шклове и других городах Витебской области и так далее. Надо поработать дольше, давайте поработаем. Давайте прекратим ныть и плакать, что у нас не хватает людей. Слушайте, мы же не в Украине, где война идет. Вон посмотрите, что творится в хваленой Польше, куда некоторые наши побежали, а сейчас тысячами просятся в диктатуру. Я говорю: «Вы что с ума сошли?». «Не, не, не. Мы домой хотим!».