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В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Помните про высокие деревья и билборды

21 января 2022 10:52
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Новости Беларуси. Снегопад в Минске начался еще вечером 20 января, а к утру столицу заметно припорошило. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Помните про высокие деревья и билборды-1

Как идет борьба со снегом в Национальном аэропорту – читайте здесь.

На вторую половину дня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Стоит быть бдительней при выборе места парковки, оценивая зоны риска, а также избегать участки под деревьями, билбордами и возле незафиксированных мусорных контейнеров.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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