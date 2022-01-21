В Беларуси из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Помните про высокие деревья и билборды

Новости Беларуси. Снегопад в Минске начался еще вечером 20 января, а к утру столицу заметно припорошило. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как идет борьба со снегом в Национальном аэропорту – читайте здесь.

На вторую половину дня из-за сильного ветра объявлен оранжевый уровень опасности. Стоит быть бдительней при выборе места парковки, оценивая зоны риска, а также избегать участки под деревьями, билбордами и возле незафиксированных мусорных контейнеров.