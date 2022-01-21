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Талай: некие силы, инспирированные западными спецслужбами, начинают политику по дискредитации референдума

21 января 2022 12:01
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Новости Беларуси. На повестке остается главное правовое событие года, да и будущего в целом. О проекте обновления Конституции продолжают дискутировать. Одна из таких встреч прошла в «Белтаможсервисе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Талай: некие силы, инспирированные западными спецслужбами, начинают политику по дискредитации референдума-1

С сотрудниками крупнейшего логистического оператора Беларуси встретился паралимпиец и член Конституционной комиссии Алексей Талай. Некоторые на этот диалог пришли со своими детьми. Несмотря на то, что проект поправок предполагает развитие общества, многих все же больше волнует сохранение благополучия и традиционных семейных ценностей.

Талай: некие силы, инспирированные западными спецслужбами, начинают политику по дискредитации референдума-4

Алексей Талай, паралимпиец, член Конституционной комиссии:
Нам нельзя поддаваться на давление извне. Мы видим, что сегодня некие силы, инспирированные в том числе западными спецслужбами, начинают политику по дискредитации нашего референдума, конституционной реформы. Мы должны стоять, держать оборону и все это качественно, спокойно, четко и красиво провести. И это в том числе часть и моих задач как члена Конституционной комиссии.

Республиканский референдум назначен на 27 февраля.

# Конституция # общество # Алексей Талай # Фотофакт

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