«Человек, который никогда не изменял своей позиции». В Минске простились с Анатолием Малофеевым

Новости Беларуси. В Минске простились с председателем Палаты представителей I созыва Анатолием Малофеевым. Траурная церемония прошла в Доме офицеров. Проводить в последний путь известного государственного деятеля пришли коллеги, друзья, родные и те, кто просто был с ним знаком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В знак скорби люди несли цветы. Возложили венок и от Президента Беларуси Александра Лукашенко. Анатолий Малофеев скончался на 88-м году жизни. Его карьерный путь был длинным. После окончания Гомельского железнодорожного училища работал слесарем на вагоноремонтных заводах Минска и Гомеля, затем служил в военно-морском флоте на Балтике. После в его биографии была партийная работа и должность председателя Гомельского облисполкома. В переломный момент (начало 1990-х) Анатолий Малофеев был первым секретарем ЦК Компартии Беларуси.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это человек был с таким серьезным жизненным стержнем, человек, который никогда не изменял своей позиции. Я хорошо помню, когда он в тяжелое время, в 1990 году, принял пост первого секретаря ЦК Компартии Беларуси, когда уже было видно, что партия, наверное, долго не сохранится. Но в этот ответственный момент, когда определенные трудности были и в социально-экономическом развитии страны, он взял эту ношу на себя. Поэтому идеалы партии он отстаивал в Верховном Совете XII созыва, притом основательно.

Петр Кириченко, председатель Гомельского горисполкома:

Он сделал очень много для Гомеля, для Гомельщины. За время его работы в нашем крае, он внес личный и очень большой вклад в развитие промышленного потенциала, строительного комплекса. Даже занимая такие крупные должности, как председатель облисполкома, первый секретарь обкома партии, тем не менее он очень часто посещал предприятия, организации, стройки, где лично контролировал ход строительства, его сроки, качество. Поэтому огромный след оставил он, добрый и хороший след на гомельской земле.