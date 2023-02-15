«У нас есть чем гордиться». В Гродно открыли мемориал воинам-интернационалистам

Новости Беларуси. Памятный знак воинам-интернационалистам открыли в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мемориал расположен на базе 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Он стал достойным продолжением Аллеи славы, которую заложили на территории части в 2022 году. На смену ветеранам Великой Отечественной войны пришли герои, которые служили на дальних рубежах в послевоенное время. Это дань их памяти и напоминание о событиях в Афганистане будущим поколениям.

Иван Григорьев, ветеран Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Мы являемся уже последним примером для молодежи и продолжателями воинских традиций, которые заложены в жизнедеятельность наших Вооруженных Сил и нашего соединения. Тем самым эти воины приумножили славу ветеранов Великой Отечественной войны. У нас есть чем гордиться, мы на этих моментах воспитываем молодое поколение.

Виктор Елисеев, ветеран войны в Афганистане:

Судьба так сложилась, что связался с разведкой. Два года отдал с честью и достоинством все свои умения, знания. Мы с достоинством вышли из Афганистана, не так, как Америка сбежала, мы сделали все возможное для того, чтобы процветал Афганистан.