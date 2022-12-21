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Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис

21 декабря 2022 17:46
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Пока правительства некоторых стран продолжают отгораживаться заборами, Беларусь строит мосты дружбы. Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и внешнеполитического ведомства о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане близлежащих государств продолжат приезжать в нашу страну, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги. Подробности.

Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис-1

За период применения безвизового режима Беларусь посетили уже почти 370 тысяч граждан Евросоюза. Закупки по демократичным ценам и качественная продукция, отдых, встречи с родными и друзьями – оказалось, слишком многое связывает соседей, чтобы испугаться беспочвенных обвинений. С 15 апреля, когда начал работу безвизовый режим, нашу страну посетило около 370 тысяч иностранцев. Как говорят эксперты, это не случайность.

Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис-4

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Многие из них прорвали информационный вакуум, который существует за периметром наших границ по отношению к тем событиям, которые сейчас у нас происходят. Многие были удивлены тем изобилием продуктов, товаров, которые они в том числе могли бы приобрести для себя, для своих близких. И я думаю, что зима еще покажет. В наши санатории приезжают в зимнее время, чтобы пережить те холода, тот энергетический кризис, которые однозначно будут в соседних странах.

Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис-7

Андрей Кожан, начальник главного консульского управления Министерства иностранных дел Беларуси:
Мы получаем регулярно, чуть ли не каждодневно, слова благодарности, как письменные, так и устные, за введение безвизового порядка въезда. Мы получали обращение наших диаспоральных объединений о возможности, будет ли продлен этот порядок далее, на следующий 2023 год. Инициатива свершается нами, может быть, вопреки. И несмотря на все те ограничения, которые, к сожалению, существуют сегодня по отношению к белорусским гражданам, по отношению к их возможностям посетить ту же Литву, Латвию, Польшу.

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# Международная политика # общество # Сергей Дик # Андрей Кожан # Александр Лукашенко # Полина Королева # Фотофакт

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