Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис

Пока правительства некоторых стран продолжают отгораживаться заборами, Беларусь строит мосты дружбы. Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и внешнеполитического ведомства о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане близлежащих государств продолжат приезжать в нашу страну, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги. Подробности.

За период применения безвизового режима Беларусь посетили уже почти 370 тысяч граждан Евросоюза. Закупки по демократичным ценам и качественная продукция, отдых, встречи с родными и друзьями – оказалось, слишком многое связывает соседей, чтобы испугаться беспочвенных обвинений. С 15 апреля, когда начал работу безвизовый режим, нашу страну посетило около 370 тысяч иностранцев. Как говорят эксперты, это не случайность.

Сергей Дик, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Многие из них прорвали информационный вакуум, который существует за периметром наших границ по отношению к тем событиям, которые сейчас у нас происходят. Многие были удивлены тем изобилием продуктов, товаров, которые они в том числе могли бы приобрести для себя, для своих близких. И я думаю, что зима еще покажет. В наши санатории приезжают в зимнее время, чтобы пережить те холода, тот энергетический кризис, которые однозначно будут в соседних странах.