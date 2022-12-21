Лукашенко продлил безвиз для жителей Литвы, Латвии и Польши на 2023 год

Пока правительства некоторых стран продолжают отгораживаться заборами, Беларусь строит мосты дружбы. Александр Лукашенко поддержал предложение Совмина и внешнеполитического ведомства о продлении на 2023 год безвизового режима въезда, действующего с Литвой, Латвией и Польшей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане близлежащих государств продолжат приезжать в нашу страну, встречаться с родственниками, посещать места захоронения, получать медицинские и иные услуги. За период применения безвизового режима Беларусь посетили уже почти 370 тысяч граждан Евросоюза. Более 70 % из них – литовцы. Подробности в материале Полины Королевы.

Руководство европейских стран старательно и несправедливо вырисовывало образ опасной Беларуси еще до новостей о планируемом безвизовом режиме. Ну а после анонса такового история приобрела особенно яркие краски. Глобальный бандитизм, работа спецслужб, аресты и конфискации – белорусы услышали много неожиданностей о родной стране. Впрочем, наши намерения, как водится, были прозрачны. О чем говорил в том числе глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

«Свядомыя» и прочие рассуждают: вот Лукашенко безвиз ввел – вопрос экономический – для того, чтобы заработать деньги. А какой дурак не хочет заработать деньги? В том числе и государство хочет, и я этого хочу. Но не это главное. Читайте здесь.

Благо, жители Европы оказались не лишены здравого смысла и смелости, в отличие от своих чиновников, и сначала на праздники и выходные, а после даже по будням приезжали в Беларусь, пользуясь возможностью. Сергей Дик: европейцы приезжают в белорусские санатории, чтобы пережить энергетический кризис. Подробности.

Безвизовый режим оказывает влияние на многие сферы. Экономическую, политическую, но прежде всего (что неоднократно отмечало правительство) – гуманистическую. Информационная война в мире набирает обороты. И важно не только защищаться от нападок, но и предотвращать их. Так почему бы не дать возможность похвалить Беларусь тем, кто некогда косился в ее сторону. Признавать ошибки никогда не поздно.