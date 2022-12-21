Даже не понимают, что окружающие их используют. Почему некоторые не могут сказать «нет»?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Вопрос к вам, вы все-таки специалист. Скажите, это действительно такая проблема – неумение говорить «нет»?
Иван Цыркун, психолог:
Очень хороший вопрос такой – проблема. Я бы не ставил так вопрос, потому что есть люди, которые на это вообще внимание не обращают. К ним приходят подруги, они кому-то грядки копают, машину выталкивают откуда-то – масса таких вещей. То есть они даже не понимают, что окружающие их таким образом используют. Когда человек начинает понимать, что вместо того, чтобы заниматься чьими-то делами, я мог бы посветить это время себе с гораздо большей пользой, он начинает сам осознавать, что возникает у него какой-то дискомфорт. Тогда, возможно, это будет являться проблемой, как из этой ситуации выйти при этом, может быть, сохранив хорошие взаимоотношения с теми людьми, которым ты всю жизнь говорил «да». Но сегодня ты говоришь: «Извините, нет. Лавочка закрылась». Поэтому в таком контексте можно рассматривать.
«Человек должен побыть один». Необходимы ли супругам личные границы – подробнее здесь.
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