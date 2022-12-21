Даже не понимают, что окружающие их используют. Почему некоторые не могут сказать «нет»?

Удобные люди. Они никогда ни в чем не откажут, всегда придут на помощь и перенесут все свои планы ради комфорта других. На их плечи удобно перекладывать свои проблемы, зная, что они просто не могут сказать «нет». О том, как перестать жить для других, отстоять личные границы в семье и на работе, когда окружающие без спроса вторгаются в ваше пространство, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Вопрос к вам, вы все-таки специалист. Скажите, это действительно такая проблема – неумение говорить «нет»?