Прямой эфир

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?

03 июля 2024 15:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Немцы пытались неоднократно вернуть Минск. Удержание столицы в глазах немецкого командования не только отвлекало бы на себя значительные силы Красной армии, но и позволило бы стабилизировать линию фронта, создать новую оборонительную полосу. Но исход уже был очевиден.

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?-1

Сергей Третьяк, кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории НАН Беларуси:
Удержание Минска давало бы немецким войскам, которые были окружены и загнаны в леса, возможность выхода к Минску. Крупный немецкий отряд попытался захватить минский аэроузел, чтобы обеспечить приемку горнострелковой дивизии из Германии. Но не выгорело. Только 16 июля, когда немецкое командование признало, что Минск вернуть не удастся, по городу была нанесена мощная авиационная бомбардировка. То есть вот так вот – не доставайся же никому.

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?-4

Столица была разбита настолько, что возник вопрос о том, стоит ли восстанавливать ее на старом месте. Рассматривался даже вариант построить новый город в 30-40 километрах от разрушенного Минска, а руины сохранить как большой мемориал.

«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?-7

Сергей Третьяк:
Победила точка зрения Пантелеймона Кондратьевича Пономаренко: Минск будет восстановлен. И не такой, каким он был до войны, а такой, какой должна быть столица. Минск будет построен заново поверх руин старого города.

Читайте также:

Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей

Держали в конюшнях, а иногда и вовсе под открытым небом. Как был устроен лагерь «Озаричи»?

Щит из людей, зараженных тифом! Как нацисты использовали мирных жителей в качестве оружия?

# Великая Отечественная война # общество # Сергей Третьяк

Другие новости рубрики

Все новости
Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей
03 июля 2024 15:03

Потеряла в «Озаричах» сына и дочь – матери пришлось собственными руками закапывать своих детей

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?
03 июля 2024 14:57

Предотвратили эпидемию за 2 месяца! Как боролись с тифом во время Великой Отечественной войны?

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?
03 июля 2024 14:51

Целая стратегическая операция по спасению! Как освобождали узников лагеря смерти «Озаричи»?