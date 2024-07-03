«Не доставайся же никому!» Почему немецкая армия решила бомбить Минск?

Немцы пытались неоднократно вернуть Минск. Удержание столицы в глазах немецкого командования не только отвлекало бы на себя значительные силы Красной армии, но и позволило бы стабилизировать линию фронта, создать новую оборонительную полосу. Но исход уже был очевиден.

Сергей Третьяк, кандидат исторических наук, заведующий отделом новейшей истории НАН Беларуси:

Удержание Минска давало бы немецким войскам, которые были окружены и загнаны в леса, возможность выхода к Минску. Крупный немецкий отряд попытался захватить минский аэроузел, чтобы обеспечить приемку горнострелковой дивизии из Германии. Но не выгорело. Только 16 июля, когда немецкое командование признало, что Минск вернуть не удастся, по городу была нанесена мощная авиационная бомбардировка. То есть вот так вот – не доставайся же никому.