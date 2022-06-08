Можно набраться опыта, попутешествовать и получить за это деньги. В чём особенность белорусских студенческих отрядов?

Труд крут, или как провести каникулы с пользой. Более 170 предприятий Минска готовы принять 14 тысяч студотрядовцев. Как найти подработку на лето? На какой гонорар рассчитывать? Как распознать лженанимателя? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

В каком студенческом отряде зарабатывают больше всего, предлагаю узнать у первого секретаря Минского городского комитета БРСМ. Роман, рассказывайте, на какую зарплату в этом году могут рассчитывать активные молодые люди?

Роман Бондарик, первый секретарь Минского городского комитета БРСМ:

Наверное, каждый молодой человек должен понимать, что чем больше он будет работать, чем больше он выполнит объемов, тем больше будет и зарплата. Все зависит от тех организаций, предприятий, на которых будет трудиться человек, и, конечно же, от возраста, так как несовершеннолетние ребята работают только четыре часа в сутки, а ребята, которым уже исполнилось 18 лет, могут трудиться восемь часов. Поэтому все будет зависеть от предприятия, а также от объемов выполненных работ. Кристина Сущеня:

Тем не менее несовершенный школьник четыре часа в день работает. Может, есть какой-то минимальный порог? Роман Бондарик:

Если привести среднюю заработную плату по Минску, то, наверное, она составляет около 600 рублей, потому что есть ребята, которые работают на предприятиях Минска и получают заработную плату около 900 рублей, даже есть такие предприятия, где более тысячи, а есть ребята, которые работают на предприятиях коммунальной формы собственности, и заработная плата колеблется от 200 до 400 рублей.

Илона Волынец, СТВ:

Я знаю, что есть еще союзные отряды, когда наши ребята отправляются за рубеж. В этом году они поедут в Россию? Роман Бондарик:

Да, в этом году мы планируем организовать трудоустройство нашей молодежи и за рубежом. Это педагогические отряды, мы планируем ребят отправить в «Орленок», поэтому на данный момент у нас проходит набор ребят, которые желают в свободное от работы и учебы время поехать за границу и трудоустроиться. Но данную категорию молодежи мы также активно привлекаем на трудоустройство на территории Республики Беларусь, потому что достаточно предприятий и организаций, где мы можем трудоустроить. Главная задача нашей молодежи: не только заработать свои деньги, но и приобрести опыт. Кристина Сущеня:

А бывает так, что ребята пришли летом, поработали, зарекомендовали себя и остались постоянно работать на каком-то из предприятий? Роман Бондарик:

Есть такие случаи. Они немногочисленные, но в прошлом году у нас были ребята, которые работали в Партизанском районе Минска и остались в дальнейшем уже на постоянную работу. Илона Волынец:

Даша, а какие у тебя планы на лето? Что собираешься делать?

Дарья Казакевич:

Отдыхать, так как впереди у меня 11 класс, куча репетиторов, подготовка к ЦТ. Хочется сдать все хорошо, потому что довольно высокие баллы там, куда я буду поступать. Возможно, я снова пойду работать в студотряд. Кристина Сущеня:

А можно ли еще записаться в студортяды? Не поздно? Потому что я видела, что в Telegram есть даже бот специальный.