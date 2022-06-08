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«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска

08 июня 2022 13:39
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Новости Беларуси. В Минске уже третий день проходит один из самых продвинутых форумов – ТИБО-2022, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это уникальная площадка для обмена передовым опытом в сфере IT. Среди участников – отечественные и зарубежные компании. Все работают над главным вопросом – как еще более эффективно внедрить информационные технологии во все сферы деятельности.

«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска-1

На форуме присутствуют гости со всех регионов Беларуси, в том числе из Витебска. На выставке областного института развития образования представлены совместные проекты учителей и учащихся, в том числе младшего школьного звена.

«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска-4

Ольга Волкова, проректор Витебского областного института развития образования:
Работаем над тем, чтобы наши учителя тоже проявляли инициативу, поэтому задействуем их на повышение квалификации, тематических семинарах, обучающих курсах, проводим различные круглые столы, встречи. Отрадно отметить, что сегодня нам есть что показать и чем немножко похвалиться. Робот-оркестр. Данный проект собрали дети 10-16 лет. Это дирижер, главная фигура этого оркестра, он задает тон, раздает сигналы всем остальным конструкторам. И в результате получается мелодия.

«Робот-оркестр». Посмотрите, какое изобретение создали дети из Витебска-7

Напомним, ТИБО является стартовой площадкой, в том числе для юных разработчиков. В рамках форума проходит республиканский конкурс «АГРО 4.0». Здесь студенты презентуют свои проекты на суд жюри.

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# Технологии # общество # Ольга Волкова # Фотофакт

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