Прямой эфир

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота

24 июля 2025 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной. Александр Лукашенко сегодня, 24 июля, проинспектировал ход кампании в Минской области. Сельхозработы требуют полной мобилизации. Ключевые ориентиры глава государства обозначил на недавнем селекторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота-2

24 июля на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Президенту доложили о ходе уборки озимого ячменя. Эта культура довольно капризная и требует соблюдения всех технологий возделывания. В «Озерицком» рассчитывают на урожайность около 70 центнеров с гектара. Но глава государства поинтересовался ходом уборочной не только в этом хозяйстве, но и общей ситуацией по стране.

Лукашенко проинспектировал ход уборочной в хозяйстве «Озерицкий-Агро».

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота-4

По темпам уборки и объемам намолота зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы, гречихи и проса) лидирует Гродненская область: там уже получили 285 тысяч тонн при урожайности более 53 центнеров с гектара. На втором месте – Брестский регион с результатом 283 тысячи тонн. Минская область замыкает тройку лидеров, намолотив 251 тысяч тонн.

Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании.

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота-6

Параллельно с уборочной в хозяйствах активно идет заготовка кормов – это не менее важное направление в работе аграриев. Ведь полноценный и качественный рацион – залог высоких надоев и хороших привесов. 

Лидеры по заготовке травяных кормов – Могилевская и Минская области. В развитие разговора глава государства поинтересовался ситуацией в животноводстве, в очередной раз подчеркнув для всех ответственных о недопустимости падежа скота. 

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота-8

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не дай бог вы меня разозлите в этом плане, мало не покажется! Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Слушай, в советские времена эту проблему решили. Я вспоминаю свой район. У тебя вот «Сипаково» было, а потом «Победа» рядом. Там построили комплекс для выращивания телочек. Нетелей. Вырастили, продали по району и дальше. По откорму. «Кирово» у нас сейчас в Купаловском колхозе. Один комплекс, еще где-то. Я откормом занимался в свое время. Но комплексы строили для того, чтобы откорм осуществлять, получать говядину, быков. Быков свозили на отдельные комплексы, телочек маленьких свозили на другой комплекс. И там все это выращивали. Я их сегодня заставляю. Если родился теленочек, они не могут его… Слушай, ты же зоотехник. Я тебе это рассказываю… Ты же зоотехник?

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Да.

Александр Лукашенко:
Вот это прекрасно знаешь. Именем революции надо с одного хозяйства забрать бычков. За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст. Бычков – в одну сторону, телочек – на другой комплекс. Если может телочек выращивать сам там для себя, лучших, это же перспективу, это его дело. Но падежа быть не должно. Методы известны. 

Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота-10

Как обстоят дела с падежом скота, Президент спросил и у руководителя сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро». Анжелика Гущеня отметила, что подобных случаев практически нет – благодаря правильно выстроенной работе и хорошей организации содержания животных. Такой подход должен стать примером для других хозяйств – подчеркнул Александр Лукашенко. При этом отметив, что для предотвращения падежа необходимы строгая дисциплина и эффективная работа ветеринарной службы.

# Александр Лукашенко # Юрий Горлов # Уборочная кампания # Сельское хозяйство

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании
24 июля 2025 13:34

Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом
24 июля 2025 11:21

Как закрепиться на индийском рынке – спикеры бизнес-форума в Могилёве делятся опытом

28 иностранцев получили белорусское гражданство
24 июля 2025 11:19

28 иностранцев получили белорусское гражданство