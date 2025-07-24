Не дай бог вы меня меня разозлите, мало не покажется! Лукашенко о недопустимости падежа скота

Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной. Александр Лукашенко сегодня, 24 июля, проинспектировал ход кампании в Минской области. Сельхозработы требуют полной мобилизации. Ключевые ориентиры глава государства обозначил на недавнем селекторе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 июля на примере одного из полей сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Президенту доложили о ходе уборки озимого ячменя. Эта культура довольно капризная и требует соблюдения всех технологий возделывания. В «Озерицком» рассчитывают на урожайность около 70 центнеров с гектара. Но глава государства поинтересовался ходом уборочной не только в этом хозяйстве, но и общей ситуацией по стране. Лукашенко проинспектировал ход уборочной в хозяйстве «Озерицкий-Агро».

По темпам уборки и объемам намолота зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы, гречихи и проса) лидирует Гродненская область: там уже получили 285 тысяч тонн при урожайности более 53 центнеров с гектара. На втором месте – Брестский регион с результатом 283 тысячи тонн. Минская область замыкает тройку лидеров, намолотив 251 тысяч тонн. Президент Беларуси поручил ускорить темпы уборочной кампании.

Параллельно с уборочной в хозяйствах активно идет заготовка кормов – это не менее важное направление в работе аграриев. Ведь полноценный и качественный рацион – залог высоких надоев и хороших привесов. Лидеры по заготовке травяных кормов – Могилевская и Минская области. В развитие разговора глава государства поинтересовался ситуацией в животноводстве, в очередной раз подчеркнув для всех ответственных о недопустимости падежа скота.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не дай бог вы меня разозлите в этом плане, мало не покажется! Я вам по 10 раз говорить не буду. Это неприемлемо, падеж этот. Слушай, в советские времена эту проблему решили. Я вспоминаю свой район. У тебя вот «Сипаково» было, а потом «Победа» рядом. Там построили комплекс для выращивания телочек. Нетелей. Вырастили, продали по району и дальше. По откорму. «Кирово» у нас сейчас в Купаловском колхозе. Один комплекс, еще где-то. Я откормом занимался в свое время. Но комплексы строили для того, чтобы откорм осуществлять, получать говядину, быков. Быков свозили на отдельные комплексы, телочек маленьких свозили на другой комплекс. И там все это выращивали. Я их сегодня заставляю. Если родился теленочек, они не могут его… Слушай, ты же зоотехник. Я тебе это рассказываю… Ты же зоотехник? Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Да. Александр Лукашенко:

Вот это прекрасно знаешь. Именем революции надо с одного хозяйства забрать бычков. За деньги. Даже больше ему заплатить. Хоть крестьянам зарплату отдаст. Бычков – в одну сторону, телочек – на другой комплекс. Если может телочек выращивать сам там для себя, лучших, это же перспективу, это его дело. Но падежа быть не должно. Методы известны.