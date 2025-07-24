Лукашенко проинспектировал ход уборочной в хозяйстве «Озерицкий-Агро»

Надо ускоряться, чего бы это ни стоило! Такое поручение сегодня, 24 июля, дал Александр Лукашенко, инспектируя ход уборочной. Сельхозработы требуют полной мобилизации, особенно после недавнего селектора, на котором глава государства обозначил ключевые ориентиры. В частности, поставлена задача – собрать порядка 11 миллионов тонн зерна. Причем речь идет не только об урожае текущего года: такая планка должна сохраняться и в перспективе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня на примере одного из полей хозяйства «Озерицкий-Агро» площадью 123 гектара главе государства доложили о ходе уборки озимого ячменя. Эта культура довольно капризная и требует соблюдения всех технологии возделывания. Здесь рассчитывают на урожайность около 70 центнеров с гектара. Александр Лукашенко объяснил, почему выбрал именно это хозяйство Минской области: здесь представлены усредненные условия, позволяющие в целом оценить ход уборочной кампании – не только по области, но и стране.

Президенту доложили об общей ситуации. Лидирующую позицию по темпам уборки и объемам намолота зерновых и зернобобовых (без учета кукурузы, гречихи и просо) занимает Гродненская область: там удалось получить 285 тысяч тонн при урожайности более 53 центнеров с гектара. На втором месте – Брестская область с результатом 283 тысячи тонн. Минская область замыкает тройку лидеров, намолотив 251 тысячу тонн.

Параллельно с уборочной в хозяйствах активно идет заготовка кормов – это не менее важное направление в работе аграриев. Ведь полноценный и качественный рацион – залог высоких надоев и хороших привесов. Лидеры по заготовке травяных кормов – Могилевская и Минская области. В развитие разговора глава государства поинтересовался ситуацией с падежом скота, отметив, что такое недопустимо.