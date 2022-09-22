«Не церемонятся с пешеходами». За какие нарушения владельцы средств индивидуальной мобильности могут получить штраф?
Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Если, например, нет велодорожек, что делать тогда? То есть ехать по тротуарам или все-таки на проезжую часть можно?
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:
В данной ситуации мы прописываем то, что те владельцы при отсутствии тротуара уже двигаются по обочине.
Ольга Шерснева:
Это не всегда удобно. Я один раз ночью, было 11 вечера, ехала с работы и решила взять электросамокат. Я настолько замучилась, потому что не было этой велодорожки. Мне пришлось через эти бордюры постоянно его перетаскивать. Я тогда подумала: почему бы на проезжую часть не выехать?
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Есть как раз такие, которые не церемонятся с пешеходами. Есть ли какие-то наказания за это?
Валерий Мосенза:
Разумеется. Прописываются изменения в правила дорожного движения – то, что, скажем так, запрещается создавать препятствия для движения пешеходов. Существует административная ответственность по статье 18.20. Чтобы мы понимали, ряд многих изменений, которые вступят, помогают урегулировать эти вопросы. Потому что зачатую мы видим, что на данных сегвеях, моноколесе катаются просто маленькие дети, которые делают, как хотят, вплоть до того, что пытаются где-то выезжать на проезжую часть. Поэтому законодатель и ГАИ инициировали эти изменения. То же самое – с 14 лет. Многие юристы, понимающие то, что наступает административная ответственность все-таки не с 14 лет, напоминают, что до 14 лет привлекаются родители. Мы напоминаем, что родители обязаны следить за своими детьми. Не просто отпускать, и ребенок занимается, чем хочет. Исходя из опыта, в ряде случаев мне как отцу непонятно, когда родители просто пускают маленького ребенка. К сожалению, были неприятные ситуации буквально в летний период, когда маленький ребенок перебегал просто проезжую часть. Ребенку около трех лет. Мама сидит дома, отец тоже не следит за ребенком, дети играют.
«Ряд серьезных изменений». Какие обновления в ПДД коснуться владельцев электросамокатов и велосипедов – подробнее здесь.