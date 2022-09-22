«Не церемонятся с пешеходами». За какие нарушения владельцы средств индивидуальной мобильности могут получить штраф?

Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Если, например, нет велодорожек, что делать тогда? То есть ехать по тротуарам или все-таки на проезжую часть можно?

Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:

В данной ситуации мы прописываем то, что те владельцы при отсутствии тротуара уже двигаются по обочине. Ольга Шерснева:

Это не всегда удобно. Я один раз ночью, было 11 вечера, ехала с работы и решила взять электросамокат. Я настолько замучилась, потому что не было этой велодорожки. Мне пришлось через эти бордюры постоянно его перетаскивать. Я тогда подумала: почему бы на проезжую часть не выехать? Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Есть как раз такие, которые не церемонятся с пешеходами. Есть ли какие-то наказания за это?