«Я в реанимации открыл глаза – всё класс, есть». Поговорили с пациентами, которым пересадили сердце

Новости Беларуси. Корпус гибридной хирургии откроется в декабре в РНПЦ «Кардиология». На полную мощность проект выйдет к 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом заявили на Республиканском кардиологическом форуме в Минске. Об успехах, достигнутых к 45-летнему юбилею, узнавала Полина Королева.

Первое сердце в Беларуси было пересажено в ночь с 11 на 12 февраля тринадцать лет назад. Сегодня подобные операции превысили отметку в полтысячи. 500 пациентов, 500 вторых шансов, 500 шагов вперед для кардиологической службы Беларуси.

Наталья Митьковская, директор РНПЦ «Кардиология»:

Мы уже очень давно наших пациентов не отправляем за рубеж. Все возможные невероятные вмешательства на сердце, сосудах мы выполняем сами и в некоторых направлениях имеем первые позиции в мире.

Белорусских кардиологов уважают не только за золотые руки. Это люди, которые с особым энтузиазмом воспринимают новые мировые технологии, создают собственные разработки, чтобы помочь сделать невозможное. Первые механические клапаны сердца в стране появились еще в 1993 году. Сейчас в использовании пятая генерация. Это значительно усовершенствованные модели.

Юрий Островский, заместитель директора по инновационному развитию и высоким технологиям РНПЦ «Кардиология»:

Усовершенствованы, сейчас уже достигли таких параметров, что дальше совершенствовать их особого смысла нет. А вот биопротезы – мы этим занимаемся. Будем сейчас работать вместе со «Сколково», российским центром, совместное производство. Но основная база будет у нас. В нашем Парке высоких технологий.

Гарантии и опыт – то, за чем в Беларусь приезжают иностранные пациенты. Сейчас в РНПЦ «Кардиология» находятся обследуемые из Казахстана, Азербайджана и Узбекистана. Зарубежные специалисты тоже рады встрече с нашими кардиохирургами. Для них это возможность получить знания, а также развивать сотрудничество.

Юрий Шнейдер, главный врач Федерального центра высоких медицинских технологий Калининграда (Россия):

Тесное сотрудничество, общение, обучение друг у друга, детали. Конечно, потрясающая программа пересадки, трансплантологии. В Беларуси сделана огромная программа искусственных сердец, вспомогательных устройств. Мы постоянно учимся у наших белорусских коллег. Надеемся, что и они у нас.

Сегодня кардиология Беларуси имеет один из лучших показателей в мире по выживаемости пациента после трансплантации сердца. 75 % живут более пяти лет. Зоя Саврицкая вовсе перешагнула этот порог. Новый орган у женщины появился в 2011 году.

Зоя Саврицкая:

У меня был очень сложный случай. Никто никаких процентов не давал. Потому что была одна операция. И после пересадки было еще пять экстренных операций. Я в реанимации пробыла около трех месяцев. Доктор сказал ходить четыре километра. Сначала не получалось, по несколько метров. Мы живем в частном доме, поэтому несколько метров и домой. И каждый раз увеличивали расстояние.

Для Зои Петровны реабилитация – воспоминание давнее. Однако Виктор Иванович новое сердце получил только третьего сентября. Сейчас мужчина находится под круглосуточным наблюдением врачей. Помнит, как перед операцией говорил с анестезиологом про рыбалку.

Виктор Одинец:

Так как у меня это вторая операция, у меня было первое такое огромное желание – проснуться. Не то что там, а может нет, а может да, а где эти коридоры летают. Нет, ничего. Проснуться. Я в реанимации открыл глаза – все класс, есть. Поддержка очень большая от семьи, от родственников очень чувствуется. И, на самом деле, человеку, который в такой ситуации, она нужна. Не жалость, а именно поддержка и вера в тебя. Что ты это сделаешь.