С каким вопросом жительница Колодищ обратилась к Александру Турчину на личном приёме?

Новости Беларуси. Строительство крестьянского фермерского хозяйства, изменения целевого назначения объекта и благоустройство территорий – с такими вопросами обратились жители Минской области к губернатору области Александру Турчину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рассказать о своих проблемах пришли 10 человек.

Заявленные темы были различных направлений – от использования земельных участков и строительства инновационного хозяйства до реконструкции жилых домов. Например, жительница агрогородка Колодищи Алеся Шинкевич обратилась к руководству с вопросом благоустройства, а именно сохранении лесного массива и прокладки тротуаров на транзитных улицах для безопасности жителей. На приеме Александр Турчин сразу обозначил – участки земли не будут выделяться для многоэтажных застроек, а дорогу обустроят в самое ближайшее время.

Алеся Шинкевич, жительница агрогородка Колодищи:

Александр Генрихович мне пообещал, что участки выставлены на продажу не будут, там сохранится лесной массив. Максимум они выставят два участка – максимум, и то, если это возможно. Также он мне сказал, что в ближайшие два года вдоль дороги по улице Короткевича будут построены тротуары. Также он нам поможет с финансами по постройке детской площадки.