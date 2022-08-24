Кроме работы горячие напитки и конкурсы для детей. Как прошли весенние субботники в Минске и какие планы на осень?

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Традиционно вся красота и чистота нашего города лежит на хрупких женских плечах. Ольга Михайловна, наверное, начну с вас. Какие-то самые интересные проекты, на ваш взгляд, которые сейчас рассматриваются в комитете архитектуры и градостроительства? Поделитесь секретом.

Ольга Верамей, председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома:

Есть несколько концепций жилищного строительства, реконструкций промышленной застройки. У нас очень интересное место появится после реконструкции Минского хлебозавода, появится еще замечательный целый жилой район «Северный берег». Сейчас начинается строительство международного выставочного центра, можно сказать, изюминки этого района. Екатерина Забенько:

Сколько территорий на данный момент претендует на такое масштабное благоустройство, если говорить о ландшафте? Ольга Верамей:

Территория, которая подвергается сейчас ремонту, – это благоустройство набережных, благоустройство территории Слепянской водно-зеленой системы. Там они делают ремонт сооружений, и уже потом приступим к модернизации зеленых насаждений. Екатерина Забенько:

Насколько часто удается обновлять городское хозяйство?

Наталья Лисовская, начальник отдела ПКУП «Минскзеленстрой»:

Ежегодно мы проводим такие мероприятия, чтобы объект всегда выглядел достойно. Покраска, обслуживание всех малых архитектурных форм у нас приходит ежегодно. Екатерина Забенько:

В этом году были очень амбициозные планы. Я знаю, что планировалось посадить 10 тысяч деревьев и 55 тысяч кустарников. Все ли удалось реализовать только лишь своими силами или минчане во время месячников, субботников помогли? Наталья Лисовская:

Да, конечно, все свои планы мы реализовали, может быть, больше. Мы посадили 108 тысяч кустарников и 29 тысяч деревьев. На осень у нас запланированы еще посадки. Минчане участвуют в процессе озеленения города. Это в основном посредством проведения каких-то тематических акций и субботников. Естественно, представители озеленения принимают в этом участие и курируют этот процесс.

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

У нас на протяжении трех лет действует проект «Зеленый двор вместе», который позволяет привлекать минчан. Екатерина Забенько:

Мне кажется, что минчане уже сами привлекаются и просят вас, мол, дайте саженцы, дайте инвентарь. Мне кажется, активность людей за последние годы очень сильно проявилась. Марина Толстик:

Наши мероприятия (субботники, месячники) уже стали доброй традицией для минчан. Мы очень благодарны нашим жителям за то, что у них такая инициатива помочь нам. На дворовых территориях, на территориях «Зеленстроя» высаживается большое количество деревьев и кустарников. К примеру, за три года реализации проекта «Зеленый двор вместе» у нас благоустроено более тысячи территорий, высажено более 40 тысяч кустарников и более 200 тысяч деревьев. Мы на данном этапе по всему городу разместили 87 баннеров, где приглашаем наших жителей посадить дерево вместе с нами. Происходит это в весенний и осенний периоды, когда организовываются месячники. Конечно, будет ближайший осенний месячник. Мы заранее с удовольствием приглашаем всех минчан и будем максимально настраиваться на то, чтобы обеспечить в полном объеме саженцами желающих и, конечно, инструментом, мы сами придем и активно будем принимать участие. У нас буквально прошлый месячник (это был весенний), мы решили поменять формат. Помимо того, что выполняли работу, мы еще привлекали желающих попить чай, кофе, поесть какой-то каши, возможно, сделать какой-то конкурс для детей. По нашему мнению, минчанам это очень понравилось. Мы планируем продолжать так же, в таком же направлении двигаться, чтобы месячники и субботники проводить еще ярче и краше.