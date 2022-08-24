Екатерина Забенько: «Наша диктатура – это чистота и порядок, а ваша демократия – это грязь, неухоженность»

Минск готовится к новому сезону подарков в виде объектов благоустройства, новостроек, новых аллей и скверов, зон отдыха. Город становится краше и зеленее. Но чего не хватает по мнению жителей столицы и тех, чья профессия город украшать? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Чистота – признак диктатуры. Так мне сказал один иммигрант, который более 30 лет назад уехал из Беларуси в Америку и спустя много лет посетил Минск. Хорошо, наша диктатура – это чистота и порядок, а ваша демократия – это грязь, неухоженность, дорогой выброс мусора, когда убирают только в туристических центрах, а подворотни завалены отходами.

Екатерина Забенько:

Трудно поверить, но на картинках хваленые Париж, Лондон, некоторые города Германии. Нам трудно представить такую картину на улицах Минска, поэтому иностранцы, которые посещают Беларусь, первым делом обращают внимание на ухоженность. К слову, в период с 15 апреля по 15 августа более 186 тысяч иностранных граждан воспользовались безвизовым порядком въезда в Беларусь. Заметьте, отправились не в Европу, а в Минск. Мы знаем, у нас в Риге много зрителей, одна из них – девушка Екатерина Виесе. Она захотела поделиться своими впечатлениями от Минска, потому что недавно побывала в столице. Кстати, увидеть белорусское телевидение в эфире латвийского и даже в интернете очень сложно, поэтому ей приходится знакомиться со всем через интернет, где-то открывая ссылки, которые открываются.

Екатерина Виесе:

Здравствуйте, гости и зрители передачи «Большой город». Почему я выбрала Минск для своего отпуска и путешествия? На это, конечно, повлиял безвизовый режим въезда, за что я просто благодарю. Минск произвел на меня неизгладимое впечатление. Это настоящий европейский город со всеми характеристиками европейского города: удобством, инфраструктурой, транспортом – все продумано. Но намного чище, чем то состояние, в котором сейчас находятся европейские города. Очень много озеленения, все парки ухоженные, все постриженное, все полито. Очень красиво! Фасады зданий отреставрированы. Такой красоты архитектуры XX века, мне кажется, невозможно больше найти ни в одном другом городе. Этим Минск уникальный. Свежий воздух, никакой загазованности не было. Это здорово. Мне очень понравился Минск, я хочу вернуться и скучаю каждый день. Екатерина Забенько:

Очень приятно слышать такие мнения. Я думаю, ни для вас, ни для жителей города не секрет, как к столице относятся иностранцы, которые приезжают сюда. Ольга Михайловна, какие направления в градостроительстве, в благоустройстве, в озеленении вы считаете приоритетными для города еще на сегодня? Потому что звучит фраза, что город современный, европейский, но тем не менее чего еще не хватает?