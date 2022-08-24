За сутки в Беларусь прибыли почти 270 граждан Украины. Как людям помогают освоиться на новом месте жительства?

Граждане Украины продолжают прибывать в Беларусь в поисках мирной жизни. За сутки наша страна приняла почти 270 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подавляющее большинство приехало транзитом через европейские государства. Лишь двое прибыли с территории Украины.

В Беларуси никого не оставляют без внимания, оказывая всяческую помощь. Многим предоставляется жилье. Дети получают места в школах и детских садах. В судьбах людей участвуют благотворительные организации. В частности, сотрудники Красного Креста обеспечивают людей одеждой и предметами первой необходимости. На местах районные власти помогают с работой. В Гомельской области, например, сформирован банк данных о возможных вариантах трудоустройства.