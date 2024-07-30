Начальнику Генштаба показали крупнейший в Минске центр допризывной подготовки

Преподавателей и курсантов Военно-медицинского института БГМУ предлагается привлекать для организации медподготовки школьников. Речь об этом шла на выездном совещании с начальником Генштаба Вооруженных Сил Беларуси Павлом Муравейко, которое прошло в одной из столичных школ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь располагается крупнейший в Минске центр допризывной подготовки. За более чем 10-летнюю историю обучение прошли свыше 10 тысяч учащихся. Они получили знания по истории Вооруженных Сил, огневой и тактической подготовке, оказании первой медицинской помощи и основам выживания в экстремальных ситуациях. Многие его воспитанники стали курсантами высших военных учебных заведений нашей страны.

Александр Франич, руководитель по военно-патриотическому воспитанию средней школы № 170 Минска:

Историческая память сейчас – это один из важных аспектов в плане военно-патриотического воспитания. Можно научить человека разбирать автомат, снаряжать магазин патронами или просто обучить строевой подготовке. Но если у него нет исторической базы, то нельзя назвать полностью военно-патриотическим воспитанием.

Елена Рябова, директор средней школы № 140 Минска:

Центры были созданы, чтобы в одном месте аккумулировать высокопрофессиональный кадровый состав. Сегодня образовательный процесс обеспечивают восемь педагогов, пять из них – педагоги высшей и первой квалификационной категории. Они имеют образование как педагогическое, так и военное, либо опыт службы в Вооруженных Силах. Организация центров, в том числе нашего Московского района, позволила создать замечательную материально-техническую базу, что немаловажно.