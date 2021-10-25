Не более двух сроков подряд. Что белорусы больше всего хотят поменять в Конституции?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Ваши диалоговые площадки и отделения по всей стране принимали людей, вы выслушивали. Что люди хотят больше всего поменять в этой Конституции? Если оставить некоторые вещи, которые просто на уровне жалоб, предложений – глобальные вещи. Что хотят?
Сергей Пигарев, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:
Большинство наших собеседников, которые приходили, это совершенно разные люди. Не значит, что это были члены «Белой Руси», наш актив, люди-сторонники. Это были разные люди, и было горячо иногда.
Кирилл Казаков:
Дмитрий Георгиевич про землю сказал.
Депутат рассказал, что предлагают белорусы во время приёма граждан.
Сергей Пигарев:
Этот вопрос стоят, но он был не самым главным. Прежде всего это вопрос количества президентских сроков. Этот вопрос чаще всего задавался. Я думаю, что коллеги со мной согласятся. Причем каждый приходящий. Точки зрения были совершенно разные, но большинство людей просили включить в проект Конституции не более двух сроков подряд. Единицы просили один срок, но это как раз была 80-летняя бабушка. Иногда звучало «три», но без особых аргументов. То есть совершенно непонятно, почему три, а не два, люди не могли аргументировать. Поэтому два. О перераспределении полномочий тоже было сказано немало. Первый вопрос, который был для меня неожиданностью, поскольку я аккумулировал все это, мы обсуждали это со специалистами – это вопрос о переходе к однопалатному парламенту.
Кирилл Казаков:
Это отголоски Конституции 1994 года.
Сергей Пигарев:
Да, такие вопросы были. Считается, поскольку мы унитарное государство, то иметь Совет Республики – не то что непозволительная роскошь, но была такая позиция. Дальше – по процедуре выдвижения кандидатов в депутаты. Сейчас право выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит общественным объединениям, трудовым коллективам и гражданам в соответствии с законом. Предлагалось политическим партиям и гражданам, то есть исключить трудовые коллективы.
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