Не более двух сроков подряд. Что белорусы больше всего хотят поменять в Конституции?

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Ваши диалоговые площадки и отделения по всей стране принимали людей, вы выслушивали. Что люди хотят больше всего поменять в этой Конституции? Если оставить некоторые вещи, которые просто на уровне жалоб, предложений – глобальные вещи. Что хотят?