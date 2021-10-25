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Андрей Иванец: любые законодательные изменения в первую очередь должны быть направлены на улучшение жизни людей

25 октября 2021 20:23
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Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу «По существу» собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Когда собирался оппозиционный совет, они выдвинули на рассмотрение Конституцию 1994 года. Плюс ко всему там появились некоторые постулаты, которые еще Позняк в 1994-1995 году пытался привлечь и сделал такое националистическое государство. Это не нонсенс, когда откатывают туда законодательство? Может, еще ввели бы Статут Великого княжества Литовского, давайте по нему жить.  

Андрей Иванец: любые законодательные изменения в первую очередь должны быть направлены на улучшение жизни людей-1

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук:  
Я бы хотел первое, что отметить – конечно, любые изменения законодательные, конституционные в том числе, в первую очередь должны быть направлены на улучшение жизни людей, народа, по-другому быть не может. Потому что изменение Основного закона нашей страны ради изменения – это абсолютно бессмысленно. Именно в этой связи я хотел бы отметить, насколько хороша или нет действующая Конституция – давайте посмотрим, что сделано за этот промежуток, чуть больше, чем четверть века независимости. Сделано огромное количество. У нас полностью сохранен промышленный комплекс, у нас достаточно развита экономика, мы сохранили социальную сферу, мы сохранили все существующие социальные гарантии.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Можем говорить, что Конституцию нынешнюю не меняем, а корректируем, дорабатываем?  

Андрей Иванец:  
Да. То, что сделано многое, и то, что у общества сегодня есть запрос на перераспределение ответственности – это только подтверждает то, что уже первоочередные запросы общества решены и люди сегодня уже готовы выполнять свои гражданские функции, в том числе участвовать в руководстве государством.  

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# Конституция # общество # Кирилл Казаков # Андрей Иванец # Фотофакт

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