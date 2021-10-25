Андрей Иванец: любые законодательные изменения в первую очередь должны быть направлены на улучшение жизни людей

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Когда собирался оппозиционный совет, они выдвинули на рассмотрение Конституцию 1994 года. Плюс ко всему там появились некоторые постулаты, которые еще Позняк в 1994-1995 году пытался привлечь и сделал такое националистическое государство. Это не нонсенс, когда откатывают туда законодательство? Может, еще ввели бы Статут Великого княжества Литовского, давайте по нему жить.

Новости Беларуси. Главное политическое событие 2022 года. Как подготовиться всем белорусам к референдуму по изменениям в Конституцию? Почему важно двигаться по эволюционному пути развития? В студии ток-шоу « По существу » собрались не только члены Конституционной комиссии, но и другие эксперты, чтобы просто и доступно обсудить грядущее событие.

Андрей Иванец, главный ученый секретарь НАН Беларуси, доктор химических наук:

Я бы хотел первое, что отметить – конечно, любые изменения законодательные, конституционные в том числе, в первую очередь должны быть направлены на улучшение жизни людей, народа, по-другому быть не может. Потому что изменение Основного закона нашей страны ради изменения – это абсолютно бессмысленно. Именно в этой связи я хотел бы отметить, насколько хороша или нет действующая Конституция – давайте посмотрим, что сделано за этот промежуток, чуть больше, чем четверть века независимости. Сделано огромное количество. У нас полностью сохранен промышленный комплекс, у нас достаточно развита экономика, мы сохранили социальную сферу, мы сохранили все существующие социальные гарантии.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Можем говорить, что Конституцию нынешнюю не меняем, а корректируем, дорабатываем?

Андрей Иванец:

Да. То, что сделано многое, и то, что у общества сегодня есть запрос на перераспределение ответственности – это только подтверждает то, что уже первоочередные запросы общества решены и люди сегодня уже готовы выполнять свои гражданские функции, в том числе участвовать в руководстве государством.

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