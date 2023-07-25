Не более 500 килокалорий и спорт. Какая диета может привести к анорексии?

Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Как вы вообще худели, что за диета? Многие, я знаю, пропускают завтраки, обеды, ужины, морят себя голодом. Вы как худели?

Мария Пилипец, астролог, фитнес-тренер, была на грани анорексии:

Просто мало кушала. То есть кушала маленькие порции. Могла кушать яблоко в день. Я вообще сама по себе не мясоед, в основном кушала яблоко, овощи, творог. То есть практически даже ничего не готовила, кушала фрукты и творог с чаем очень любила на десерт. То есть это была основная моя еда, плюс я бегала очень много. Спортом я занимаюсь, наверное, с сознательного своего возраста, с 15 лет, и каждый день у меня были пробежки. Я могла еще на таком рационе, если адекватно подсчитать килокалораж того времени (где-то 600, максимум 700 калорий я съедала в день) и могла еще активно три часа тренироваться. Я не знаю, как еще выживала на таком калораже и как у меня были силы. Я считаю, что энергия как-то появляется, наверное, изнутри. Потому что если рационально, трезво оценить ситуацию, многие говорят, что невозможно. Я тогда была студенткой, училась, то есть много энергии тоже тратилось на интеллектуальную работу плюс активные тренировки. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Оксана, как вы можете прокомментировать способ похудения нашей героини?