Не более 500 килокалорий и спорт. Какая диета может привести к анорексии?
Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Как вы вообще худели, что за диета? Многие, я знаю, пропускают завтраки, обеды, ужины, морят себя голодом. Вы как худели?
Мария Пилипец, астролог, фитнес-тренер, была на грани анорексии:
Просто мало кушала. То есть кушала маленькие порции. Могла кушать яблоко в день. Я вообще сама по себе не мясоед, в основном кушала яблоко, овощи, творог. То есть практически даже ничего не готовила, кушала фрукты и творог с чаем очень любила на десерт. То есть это была основная моя еда, плюс я бегала очень много. Спортом я занимаюсь, наверное, с сознательного своего возраста, с 15 лет, и каждый день у меня были пробежки. Я могла еще на таком рационе, если адекватно подсчитать килокалораж того времени (где-то 600, максимум 700 калорий я съедала в день) и могла еще активно три часа тренироваться. Я не знаю, как еще выживала на таком калораже и как у меня были силы. Я считаю, что энергия как-то появляется, наверное, изнутри. Потому что если рационально, трезво оценить ситуацию, многие говорят, что невозможно. Я тогда была студенткой, училась, то есть много энергии тоже тратилось на интеллектуальную работу плюс активные тренировки.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Оксана, как вы можете прокомментировать способ похудения нашей героини?
Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания:
Мне кажется, это еще не самый критичный вариант. Потому что, как правило, девочки отказываются полностью от еды и следуют различным вариациям полного урезания калорий. Как правило, когда становятся на путь анорексии, то это не более 500 килокалорий, безусловно, тоже спорт. Это очень страшно, тут как раз можно вычленить еще одну деталь, которая свойственна данному заболеванию – это то, что в основном анорексией заболевают те девочки, которые обладают очень педантичным характером, стараются быть умницами, отличницами, одним словом, перфекционистками. Меня, если честно, поразило то, каким образом Мария смогла остановиться. Мало кто видит цифру низкую на весах [41 килограмм – прим. ред.], говорит то, что действительно низковато.
Алеся Лакина:
Наоборот, радуются.
Оксана Шумченко:
В основном да. Это мотивирует. Ввиду того, что я преподаю, изучала поведение людей в тематических группах, посвященных анорексии. Там, наоборот, есть совместные марафоны и обмены результатами, когда хвастаются, что вес падает ниже предела и допустимой нормы.
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