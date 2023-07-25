«Привлекаем специалистов разного профиля». Как проходит лечение нервной анорексии?

Михаил Свито, ведущий ток-шоу: Поделитесь, в чем состоит лечение при анорексии, от чего зависит успех самой терапии и как проходит день пациента?

Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Светлана Мельгуй, заведующая 10-м психиатрическим отделением:

Лечение анорексии комплексное, длительное, тяжелое, все равно пациентки выздоравливают, и достаточно часто. Стационар – конечно, непростой период в жизни страдающих нервной анорексией, но он есть. Комплексное лечение – привлекаем специалистов разного профиля скорее для диагностики тех или иных проявлений физического состояния. Тех или иных телесных повреждений – давление, сердечная деятельность, репродуктивные функции, иммунитет, проблемы желудочно-кишечного тракта. Как показывает практика, крайне редко приходится прибегать к каким-то серьезным вмешательствам со стороны специалистов другого профиля.

Еда и ее удержание, расширение пищевого рациона и удержание съеденного позволяют решить все телесные проблемы. Естественно, психотерапевтическое, психологическое сопровождение и поддержка, работа над отношениями – это самое главное. Мы применяем различные методы диагностики, медикаменты – не без этого: транквилизаторы, антидепрессанты и нейролептики. Не все подряд, очень индивидуально решается вопрос о назначении медикаментозного лечения, выборе того или иного средства, дозировках и продолжительности. Всегда согласовывается, рассказываются показания, противопоказания. На уровне партнерства с пациентами, несмотря на их искаженное восприятие того, что им предлагаешь, – это же отказ от всего, анорексия, все равно мы стараемся разъяснить так, чтобы они приняли эту точку зрения и можно было бы советоваться и сообщать о своих ощущениях в плане медикаментозного лечения.

Психотерапевтическая помощь у нас представлена достаточно широко – это индивидуальная, групповая терапия в разных форматах, разными способами и методами. Наши специалисты подготовлены в разных направлениях психотерапии – работа с семьей и планы на дальнейшую терапию. То есть основная масса пациенток стационара уходит с мотивацией продолжать лечение дальше. К сожалению, случаются рецидивы, нам не удается за одну, две и три госпитализации довольно продолжительные с кем-то наладить терапевтические отношения.

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