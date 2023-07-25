Зачем спрашивать у молодёжи, хочет ли она в армию? Ответил Пётр Петровский

Григорий Азаренок, СТВ: Смотрите, в России встретила большую дискуссию сопротивления. Вот то, кого мы называем партией мира, партией расслабона, партией отсутствия мобилизации, я опять же сейчас говорю: не стоит ситуации, нет задачи сейчас проводить военную мобилизацию. Но понимаете, вот я к чему говорю, вот мы годами наводим порядок, допустим, в учебниках. А вот мы сейчас придем – вот попрут поляки. Попрут поляки, и мы к Зыбицкой придем доставать: «Ну что, пацаны, на Зыбицкой танцуем, а теперь в окопы?» Так они скажут: нет.

Петр Петровский, политолог:

Я на многих зачетных разговорах был, я же как начинаю их? Я начинаю так: кто в этом коллективе хочет идти в армию?

Григорий Азаренок:

Я точно так же. И результаты не всегда хорошие. Далеко не всегда.

Петр Петровский:

Более того, многие живут до сих пор в иллюзии, что ничего не происходит. И нет сейчас. Это вот главные звоночки нам, что пора перестраивать идеологическую работу. И не надо бояться. Тут говорят: вы тут шухер навели, тут население в панике. Какая паника? Вот будет паника, когда какая-нибудь ДРГ что-нибудь сделает. Тогда будет паника, а когда люди будут знать, что и как реагировать, тогда никакой паники не будет. Вот наша задача: чтобы все были готовы.

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