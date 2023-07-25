«Значительную роль играют внешние триггеры». Почему люди с низкой самооценкой больше склонны к анорексии?

Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу « Точки над i ».

Оксана Шумченко, преподаватель по культуре питания:

Говоря о том, почему люди начинают страдать от нервной анорексии, мне кажется, значительную роль играют внешние триггеры.

Давайте рассмотрим две ситуации. Два человека у нас есть – один с нормальной самооценкой, другой с не очень. Первому человеку говорят: «У тебя есть перебор по весу. Может быть похудеешь?» Он, будучи уверенным в себе, имея возможность взвесить свои сильные и слабые стороны, понимает, что действительно, но я буду делать это здоровыми методами. Либо же понимает для себя следующий момент – то, что мне так комфортнее, ничего менять не буду. Тем не менее, если с такой ситуацией, критикой, негативом сталкивается человек с низкой самооценкой, то появляется некий снежный ком. Помимо комплексов, которые у него были, нарастают дополнительные. Эта издевка от одноклассника либо же друга будет крутиться в голове постоянно.

Мы живем в техногенном мире с обилием информации, очень трудно в подростковом возрасте вычленить действительно правильный подход. Плюс сокращается очень важный момент – момент реального диалога с людьми, которым можно довериться. В связи с чем человек, который сталкивается с нервной анорексией, замыкается в себе и уже начинает, скажем так, погружаться все глубже в эту яму.