Изолированно этот показатель рассматривать нельзя. Что такое индекс массы тела?
Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Насколько я знаю, сейчас на каждом приеме врача вычисляют индекс массы тела.
Светлана Мельгуй, заведующая 10-м психиатрическим отделением:
Конечно.
Алеся Лакина:
То есть каждый врач знает – недобор или перебор. Если, допустим, на приеме врач обнаружил, что начальная стадия анорексии, можно ли насильно лечить такого ребенка, человека?
Светлана Мельгуй:
На начальной стадии анорексии, конечно, нет. Но вообще показания для принудительной госпитализации и, мягко говоря, насильственного удержания, когда мы обращаемся в суд за тем, чтобы оставить для оказания медицинской помощи, потому что неоказание помощи может закончиться печально.
Алеся Лакина:
Я, допустим, человек, который тоже имеет низкий индекс массы тела. Не очень низкий, но ниже, чем надо, но мне это комфортно. Я понимаю, что когда добираю до нормы, мне некомфортно. То есть я набираю буквально три килограмма – мне кажется, тяжело уже передвигаться.
Ольга Гайко, народная артистка Беларуси, прима-балерина Национального академического Большого театра оперы и балета:
Абсолютно согласна, у меня тоже недобор, и мне комфортно.
Светлана Мельгуй:
Сам по себе индекс массы тела – это всего лишь какая-то цифра. Понятное дело, что индекс массы тела – это тот показатель, который говорит о вероятности смерти от болезней, связанных с недостатком или избытком массы тела. Это все, о чем он говорит, этот показатель очень условный. Чем ниже индекс массы тела, тем выше вероятность смерти от болезней, связанных с истощением, чем выше – соответственно, с ожирением. Нижняя граница нормы – 18,5, оптимально для человека – 20-23. Раньше было 17,5 – индекс массы тела. Сам по себе он может быть низким, ниже 18,5. Это не норма, но просто изолированно этот показатель никак нельзя рассматривать – ни как признак, ни как отсутствие признака чего-то. Это просто показатель. Для анорексии существует четко определенный перечень симптомов, которые должны выполняться.
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