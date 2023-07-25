Изолированно этот показатель рассматривать нельзя. Что такое индекс массы тела?

Что не сделаешь ради моды, на какие жертвы только не пойдешь? Миллионы женщин изнуряют себя бесконечными тренировками и специальным питанием. Нервная анорексия – именно она имеет самый высокий уровень смертности среди всех психических расстройств. О том, почему именно нервная анорексия считается серьезным заболеванием и как говорить с человеком, который ест, как птичка, но при этом утверждает, что толстый, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Насколько я знаю, сейчас на каждом приеме врача вычисляют индекс массы тела.

Светлана Мельгуй, заведующая 10-м психиатрическим отделением:

Конечно. Алеся Лакина:

То есть каждый врач знает – недобор или перебор. Если, допустим, на приеме врач обнаружил, что начальная стадия анорексии, можно ли насильно лечить такого ребенка, человека? Светлана Мельгуй:

На начальной стадии анорексии, конечно, нет. Но вообще показания для принудительной госпитализации и, мягко говоря, насильственного удержания, когда мы обращаемся в суд за тем, чтобы оставить для оказания медицинской помощи, потому что неоказание помощи может закончиться печально. Алеся Лакина:

Я, допустим, человек, который тоже имеет низкий индекс массы тела. Не очень низкий, но ниже, чем надо, но мне это комфортно. Я понимаю, что когда добираю до нормы, мне некомфортно. То есть я набираю буквально три килограмма – мне кажется, тяжело уже передвигаться.