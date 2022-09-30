«Детки вели себя там очень непосредственно. Как прошла встреча воспитанников минского приюта с Кочановой?

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Один из трогательных моментов, что касается детей, – это посещение воспитанниками социально-педагогического центра с приютом Совета Республики, встреча с Натальей Ивановной Кочановой. Детки вели себя там очень непосредственно, задавали вопросы. Как сегодня ведется работа с этими ребятами? Я думаю, что за их судьбой сейчас захочет следить вся страна.