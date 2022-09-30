«Детки вели себя там очень непосредственно. Как прошла встреча воспитанников минского приюта с Кочановой?

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Один из трогательных моментов, что касается детей, – это посещение воспитанниками социально-педагогического центра с приютом Совета Республики, встреча с Натальей Ивановной Кочановой. Детки вели себя там очень непосредственно, задавали вопросы. Как сегодня ведется работа с этими ребятами? Я думаю, что за их судьбой сейчас захочет следить вся страна.
Наталья Кучинская, начальник управления по образованию администрации Ленинского района, председатель Ленинской районной организации ОО «Белорусский союз женщин»:
Ребята действительно были впечатлены той трогательностью, той искренностью, с которыми их встречали в Совете Республики. Наталья Иванована присутствовала на празднике Нового года и пригласила ребят в Совет Республики. И в канун нового учебного года ребята побывали там. Рассказывали, делились и своими успехами жизненными, и желаниями. В приюте сейчас 17 детей. Безусловно, мы занимаемся вопросами их жизнеустройства, их образования, защиты прав. На территории Ленинского района есть Детский городок. Там 62 воспитанника, в семьях 11 воспитываются у мам-воспитателей, которые сейчас без родительской опеки.
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