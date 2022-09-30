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Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать

30 сентября 2022 09:44
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Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.  

Екатерина Забенько, СТВ:  
Роман Иванович, у меня для вас подготовлен небольшой блиц-опрос. Поучаствуете?  

Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать-1

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:  
Давайте.  

Екатерина Забенько:  
Самое любимое место в Ленинском районе?  

Роман Мельник:  
Я люблю город. Я не могу выделить. Много есть мест, которые нравятся, но, поверьте мне, чтобы жить в Минске, надо его любить. Если этот город не полюбить, вы не сможете здесь жить.  

Екатерина Забенько:  
Место, куда вам по работе приходится приезжать чаще всего? Кроме администрации.  

Роман Мельник:  
Этих мест очень много. Ленинский район – это рабочее место. Я в нем провожу самое большое количество времени.  

Екатерина Забенько:  
То есть рабочий кабинет – это весь район?  

Роман Мельник:  
Это весь район.  

Екатерина Забенько:  
Сколько деревьев посадили за всю жизнь?  

Роман Мельник:  
Не считал. Но много.  

Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать-4

Екатерина Забенько:  
Историческая викторина, связанная с Лошицким парком. Как со старобелорусского переводится слово «Лошид», от которого пошла река Лошица?  

Роман Мельник:  
Если мне не изменяет память, лосось.  

Екатерина Забенько:  
Хорошо. Единственное сохранившееся в прежнем виде здание на территории Лошицкого парка?  

Роман Мельник:  
Наверное, это будет флигель, который находится возле усадьбы в Лошицком парке, кстати, в котором до начала 2000-х годов размещались еще наши социальные службы Ленинского района.  

Екатерина Забенько:  
Житель Ленинского района – это? Буквально в двух словах.  

Роман Мельник:  
Это труженик.  

Екатерина Забенько:  
Какой город в Беларуси сравним по численности населения с Ленинским районом?  

Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать-7

Роман Мельник:  
Много городов, но, наверное, ближе по численности Бобруйск.  

Екатерина Забенько:  
Какое количество населения проживает в Ленинском районе?  

Роман Мельник:  
Почти 224 тысячи.  

Екатерина Забенько:  
И личный вопрос. Мало кто знает, что вы офицер, долгое время проработали в правоохранительных органах. Вопрос: сколько раз за свою профессиональную жизнь вы отметили Новый год в кругу семьи?  

Роман Мельник:  
Более 36 лет службы. Сам не считал. Семья посчитала. Они мне сказали, что 6, а я подумал, что, наверное, много. Такой удел был. Раз надел погоны, раз служишь отечеству. А что такое Новый год? Это когда люди празднуют, а ты должен оберегать их покой и следить за порядком. Это требование закона, оно правильное, и оно должно выполняться.  

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# Районы Минска # общество # Екатерина Забенько # Роман Мельник # Фотофакт

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