Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать
Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Роман Иванович, у меня для вас подготовлен небольшой блиц-опрос. Поучаствуете?
Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:
Давайте.
Екатерина Забенько:
Самое любимое место в Ленинском районе?
Роман Мельник:
Я люблю город. Я не могу выделить. Много есть мест, которые нравятся, но, поверьте мне, чтобы жить в Минске, надо его любить. Если этот город не полюбить, вы не сможете здесь жить.
Екатерина Забенько:
Место, куда вам по работе приходится приезжать чаще всего? Кроме администрации.
Роман Мельник:
Этих мест очень много. Ленинский район – это рабочее место. Я в нем провожу самое большое количество времени.
Екатерина Забенько:
То есть рабочий кабинет – это весь район?
Роман Мельник:
Это весь район.
Екатерина Забенько:
Сколько деревьев посадили за всю жизнь?
Роман Мельник:
Не считал. Но много.
Екатерина Забенько:
Историческая викторина, связанная с Лошицким парком. Как со старобелорусского переводится слово «Лошид», от которого пошла река Лошица?
Роман Мельник:
Если мне не изменяет память, лосось.
Екатерина Забенько:
Хорошо. Единственное сохранившееся в прежнем виде здание на территории Лошицкого парка?
Роман Мельник:
Наверное, это будет флигель, который находится возле усадьбы в Лошицком парке, кстати, в котором до начала 2000-х годов размещались еще наши социальные службы Ленинского района.
Екатерина Забенько:
Житель Ленинского района – это? Буквально в двух словах.
Роман Мельник:
Это труженик.
Екатерина Забенько:
Какой город в Беларуси сравним по численности населения с Ленинским районом?
Роман Мельник:
Много городов, но, наверное, ближе по численности Бобруйск.
Екатерина Забенько:
Какое количество населения проживает в Ленинском районе?
Роман Мельник:
Почти 224 тысячи.
Екатерина Забенько:
И личный вопрос. Мало кто знает, что вы офицер, долгое время проработали в правоохранительных органах. Вопрос: сколько раз за свою профессиональную жизнь вы отметили Новый год в кругу семьи?
Роман Мельник:
Более 36 лет службы. Сам не считал. Семья посчитала. Они мне сказали, что 6, а я подумал, что, наверное, много. Такой удел был. Раз надел погоны, раз служишь отечеству. А что такое Новый год? Это когда люди празднуют, а ты должен оберегать их покой и следить за порядком. Это требование закона, оно правильное, и оно должно выполняться.
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