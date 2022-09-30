Блиц-опрос Роману Мельнику о Ленинском районе и личной жизни. Вот что удалось узнать

Предлагаем ближе познакомиться с районами Минска. Поговорим об одном из них. Он располагается в самом центре столицы и продолжается в зеленом и живописном уголке на окраине города. Это крупный промышленный центр. На его территории знаковые административные здания, титулованные музеи, крупные спортивные и досуговые объекты, а также самый маленький сквер и самый большой парковый комплекс. О Ленинском районе поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Роман Иванович, у меня для вас подготовлен небольшой блиц-опрос. Поучаствуете?

Роман Мельник, глава администрации Ленинского района:

Давайте. Екатерина Забенько:

Самое любимое место в Ленинском районе? Роман Мельник:

Я люблю город. Я не могу выделить. Много есть мест, которые нравятся, но, поверьте мне, чтобы жить в Минске, надо его любить. Если этот город не полюбить, вы не сможете здесь жить. Екатерина Забенько:

Место, куда вам по работе приходится приезжать чаще всего? Кроме администрации. Роман Мельник:

Этих мест очень много. Ленинский район – это рабочее место. Я в нем провожу самое большое количество времени. Екатерина Забенько:

То есть рабочий кабинет – это весь район? Роман Мельник:

Это весь район. Екатерина Забенько:

Сколько деревьев посадили за всю жизнь? Роман Мельник:

Не считал. Но много.

Екатерина Забенько:

Историческая викторина, связанная с Лошицким парком. Как со старобелорусского переводится слово «Лошид», от которого пошла река Лошица? Роман Мельник:

Если мне не изменяет память, лосось. Екатерина Забенько:

Хорошо. Единственное сохранившееся в прежнем виде здание на территории Лошицкого парка? Роман Мельник:

Наверное, это будет флигель, который находится возле усадьбы в Лошицком парке, кстати, в котором до начала 2000-х годов размещались еще наши социальные службы Ленинского района. Екатерина Забенько:

Житель Ленинского района – это? Буквально в двух словах. Роман Мельник:

Это труженик. Екатерина Забенько:

Какой город в Беларуси сравним по численности населения с Ленинским районом?