Его приглашали на работу и в Италию. Почему коллектив Финберга стал популярным во всём мире?

Музыкант, народный артист Беларуси, маэстро, человек эпохи, великий дирижер и наставник Михаил Яковлевич Финберг. Он начинал как музыкант и, испробовав несколько инструментов, остановился на тромбоне. Круглый отличник, окончивший консерваторию экстерном, хотел быть ближе к эстраде и тянулся к дирижерскому делу. С чего начинался творческий путь человека-оркестра? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В 89-м году оркестр под управлением Финберга пригласили принять участие в съемках итальянской развлекательной телевизионной программы, которые тогда проходили в Милане.

Владимир Ткаченко, советский и белорусский музыкант, аранжировщик, заслуженный артист Республики Беларусь:

Она называлась «В субботу в цирке». «Sabato al circo». Италия – известная цирковая страна, это родина цирка. И в течение недели приезжали артисты со всего мира, и вот нужно было, в воскресенье был выходной, а в понедельник, вторник, среду нужно было написать, в четверг отрепетировать и в пятницу сыграть, и в субботу шел эфир. И так на протяжении 5 лет. Не подряд, а месяца 2-3 в году мы писали на весь год эти программы. И тогда я уже стал настоящим аранжировщиком. Михаил Финберг фактически был первым участником «Евровидения» от Беларуси. В 1995 году в Дублине, когда Филипп Киркоров представлял на конкурсе Россию с песней «Колыбельная для вулкана», оркестром дирижировал Финберг.

Ольга Брилон, музыковед, музыкальный критик:

Дальше можно вспомнить о том, что, смотрите, уже 90-е годы, уже не было Союза, уже страны получили независимость, уже каждый в своей области развивался. И вдруг коллектив Финберга вот так выстреливает. Такое было шоу популярнейшее телевизионное «Угадай мелодию». Кто играл, сопровождал выпуски этих программ? Оркестр Финберга.

Владимир Ткаченко:

Работа на «Угадай мелодию» очень была похожа на работу в Италии, то есть это же был не прямой эфир, это были программы, которые записывались, и мы в день где-то по 4, иногда по 5 программ могли записать. По требованиям авторов программы «Угадай мелодию» оркестр не должен был играть такую заставку, чтоб она не была джазовой. А оркестры тогда в Москве были в основном джазовые. Ну вот объявили конкурс оркестров, даже сначала это был конкурс аранжировок. Мы тоже волновались, тогда это непонятно было, что нужно. И я написал несколько аранжировок, и самая первая же и прошла. Тогда там руководил Влад Листьев. Он сказал: «Все, вот берем этот оркестр». Ольга Брилон:

Оркестр соответствовал тем запросам, которые тогда выдвигали российские каналы. Это была тоже очень яркая страница в творчестве оркестра.

Под руководством Финберга оркестром были подготовлены и исполнены сотни концертных программ в жанрах эстрадной, джазовой и академической музыки из произведений белорусских, советских и зарубежных композиторов. Его деятельность была направлена на укрепление и развитие национальной белорусской культуры. В оркестре были созданы авторские концерты на стихи белорусских поэтов – Адама Мицкевича, Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Владимира Короткевича и многих других. Ольга Брилон:

За годы того, когда Михаил Яковлевич был у руля оркестра, это значит практически более 60 белорусских композиторов поднять, сделать авторские вечера, вы можете себе такое представить? Это такая глыба, поэтов белорусских, то есть вот все, что касалось истории Беларуси, культуры Беларуси (имеется в виду музыкальной, поэтической). Вот это все входило в призму деятельности оркестра.

Людмила Полковникова, музыкальный редактор, журналист:

На базе этого же коллектива был такой симфонический оркестр, который играл специально написанные программы, выученные старых белорусских композиторов, классиков. Это и Богатырев, и Тикоцкий, и Аладов, и очень много композиторов с этими программами, произведения этих композиторов, он объездил всю Беларусь. Владимир Ткаченко:

Какие-то народные песни всегда исполнялись, и он всегда делал авторские концерты белорусских композиторов, ну вот… Чего стоит только фестиваль в Молодечно. Впервые фестиваль белорусской песни и поэзии прошел в Молодечно в 1993 году. Год рождения этого фестиваля навсегда остался в его названии. Тогда победителем конкурса молодых исполнителей стала Елена Сауленайте. За победу она получила автомобиль «ВАЗ-2109».

Ольга Брилон:

С тех пор этот фестиваль стал брендом города Молодечно. Вы знаете, я тогда вспоминаю первые самые фестивали, боже мой, это был такой ажиотаж, там большие деньги выделял город, исполком минский, и ну так это было здорово. Вот эти вот гвоздики, которые сыпались на стадион из вертолета, например, там вот эти гран-при в виде автомобилей, понимаете, это же все тоже он пробивал. Понятно, что ему помогали, город выделялисредства, но вот он все-таки это решал, он все-таки делал так, чтобы сделать фестиваль национальной песни престижным, чтобы вот сейчас о Молодечно говорят, что это белорусский город Сан-Ремо, да, в шутку так говорят, но ведь это так и есть. Это его заслуга. Потому что сколько в 90-е годы просто великолепных песен появилось благодаря этому фестивалю.

На первых порах творческой деятельности оркестра сыграл большую роль и оказал огромную помощь Михаилу Яковлевичу Финбергу выдающийся белорусский композитор, музыкант, пианист и аранжировщик Игорь Паливода. Он пришел из «Песняров» в молодой оркестр и в первые годы помог ему обрести свое лицо. Фестиваль проводился каждый год, и это были программы именно Игоря Паливоды. Ольга Брилон:

Самыой первой была поп-опера «Максим» к 100-летию Максима Богдановича, это был 91-й год, боже мой, какой это был прекрасный, я могу сказать, музыкальный спектакль, потому что там были элементы театрализации. На следующий год Игорь Паливода и оркестр под управлением Михаила Яковлевича Финберга исполнил еще одну новую премьеру, программу «Беларусшчына» на стихи Янки Купалы. Еще через год Кулешов «Матчын спеў», и последний раз, вот Игорь уже не дожил, он еще одну программу создал, Михаил Яковлевич уже не успел ее реализовать, потому что Игорь скончался, это была программа на белорусские тексты народные.