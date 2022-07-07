У детей были тетради, книги и даже глобус. Как во время ВОВ в Беларуси работала школа под советским знаменем?

Новости Беларуси. Остров надежды. Партизанский аэродром среди болот. Как под носом у оккупантов маскировали взлетно-посадочную полосу и что давала воздушная дорога жизни? К годовщине освобождения Беларуси отправимся в некогда труднопроходимые места Любанщины и вспомним, как радовались Победе в Слуцке, вместе с участницей партизанского отряда в программе «Центральный регион» на СТВ.

В конце лета 1942 года комсомольцы из отряда Николая Розова получили необычное партийное задание. При случае им было поручено захватить «трофеи». Речь шла о тетрадях, ручках, карандашах. Решение подпольного обкома – организовать школу в партизанской зоне

Наталия Синяк, директор Любанского музея народной славы:

Деревня Загалье. 1 октября. Наши войска стояли под Сталинградом, там идут самые тяжелые бои, еще даже не началось контрнаступление, а здесь, за тысячи километров от линии фронта, открыта советская школа. Причем партизаны приняли самое активное участие. Они провели целую операцию по обеспечению этой школы необходимым оборудованием. Они проникли в Слуцк, в открытую школу, нагрузили несколько подвод тетрадок, книг. Даже глобус лежал на одной из подвод. Целая спецоперация по организации этой школы. В школе были только начальные классы. Работали четыре учительницы, они же были и партизанами.

Октябрьско-Любанская партизанская зона была одной из крупнейших в Беларуси. Ее полностью контролировали партизаны. Такие территории были убежищем и для мирного населения. Колхозы там работали под советским знаменем, полевые работы шли своим чередом. Наталия Синяк:

О том, что эта партизанская зона обеспечивала более-менее мирные условия жизни, свидетельствует тот факт, что на самолетах привозили даже кинофильмы. Приезжали фотокорреспонденты, которые снимали. Неслучайно у нас есть такие снимки. Они сделаны в 1943 году. И о наших партизанах корреспонденты рассказывали далеко за границей страны.

В 1944-м партизаны контролировали больше половины территории Беларуси. Размах операций народных мстителей зависел от вооружения. В различных бригадах были свои Кулибины и опытные кустарные разработки. У любанских партизан был свой знаменитый изобретатель – бывший железнодорожник Тенгиз Шавгулидзе.