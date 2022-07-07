«Это не кладбище». По какому принципу выбирают название новой улицы?
Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Кристина Сущеня, СТВ:
Новые улицы и площади появятся в Минске. Например, улица Алферова, площадь митрополита Филарета, сквер Цветкова. Список можно продолжать, но мне как минчанке в первую очередь интересно, почему из всех возможных вариантов выбраны именно эти названия?
Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:
В Минске установлен порядок, он абсолютно прозрачен и нормативно прописан, что организация, любой гражданин может подать заявление в горисполком для рассмотрения на профильной комиссии о наименовании и переименовании улиц предложение о названии улицы или какого-либо другого городского объекта. Затем комиссия это рассматривает. Любой желающий может предложить. Таких предложений в городе достаточно много. Их было одно время даже более сотни.
Илона Волынец, СТВ:
Вы говорите, что в комиссии только авторитетные люди.
Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:
Артем Николаевич пропустил один момент. После того, как мы в комиссии обсудили и приняли решение, мы еще публикуем в средствах массовой информации для обсуждения. В течении двух недель жители нам отвечают, нравится им это наименование или не нравится.
Кристина Сущеня:
То есть жители имеют право повлиять на это решение?
Людмила Альховикова:
Конечно, обязательно. По некоторым есть возражения. Когда возражений достаточно много, мы собираемся еще раз.
Илона Волынец:
А комиссия насколько единодушно принимает решение? Между собой вы спорите? За кем последнее слово, за председателем?
Артем Цуран:
Нет, только правом большинства.
Людмила Альховикова:
Очень часто мы откладываем вопрос до доработки. Последнее у нас было, наверное, с церковью по поводу присвоения имени площади Филарета. Здесь были вопросы некоторые. Церковь хотела, чтобы это была улица. Сегодня площадь, где стоит памятник.
Кристина Сущеня:
Понятно, что есть какие-то принципы, подходы в названиях улиц. Это может быть связано с личностью, географически обусловлено. Есть примеры: вторая улица Шестая линия, вблизи Сурганова. Как можно объяснить происхождение этой улицы?
Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:
Очень просто. Дело в том, что современная традиция наименования улиц в честь конкретных персоналий – вообще такие улицы появились всего лишь 100 лет тому назад. До этого практически таких улиц не было. Это значит, что улицы назывались по каким-то городским объектам: Замковая, Центральная, Завальная, Крепостная. Улицы называли по географическим направлениям, в сторону населенных пунктов определенных. Например, Борисовская, Смоленская, Оршанская. Таких названий практически у нас не было. Это традиция XX столетия, которая появилась, стала модной в советские времена, когда во всех городах Советского Союза называли практически одинаково.
Илона Волынец:
Иван Иванович, а правда, что вы выступаете против названия улиц именно в историческом центре из советского прошлого? Вы против Революционной, Энгельса.
Иван Сацукевич:
Нельзя увлекаться наименованием только в честь каких-то конкретных людей. Наш город не резиновый, на всех просто не хватит улиц здесь. Это не кладбище. Очень часто бывает: идешь по городу, люди просто не понимают, в честь кого названы улицы, на которых они даже живут. Даже такое встречается.
Защитники родины, писатели, министры. А вы знаете, в честь кого названы улицы? Опрос жителей столицы – подробности здесь.