«Это не кладбище». По какому принципу выбирают название новой улицы?

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Новые улицы и площади появятся в Минске. Например, улица Алферова, площадь митрополита Филарета, сквер Цветкова. Список можно продолжать, но мне как минчанке в первую очередь интересно, почему из всех возможных вариантов выбраны именно эти названия?

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:

В Минске установлен порядок, он абсолютно прозрачен и нормативно прописан, что организация, любой гражданин может подать заявление в горисполком для рассмотрения на профильной комиссии о наименовании и переименовании улиц предложение о названии улицы или какого-либо другого городского объекта. Затем комиссия это рассматривает. Любой желающий может предложить. Таких предложений в городе достаточно много. Их было одно время даже более сотни. Илона Волынец, СТВ:

Вы говорите, что в комиссии только авторитетные люди.

Людмила Альховикова, секретарь Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Артем Николаевич пропустил один момент. После того, как мы в комиссии обсудили и приняли решение, мы еще публикуем в средствах массовой информации для обсуждения. В течении двух недель жители нам отвечают, нравится им это наименование или не нравится. Кристина Сущеня:

То есть жители имеют право повлиять на это решение? Людмила Альховикова:

Конечно, обязательно. По некоторым есть возражения. Когда возражений достаточно много, мы собираемся еще раз. Илона Волынец:

А комиссия насколько единодушно принимает решение? Между собой вы спорите? За кем последнее слово, за председателем? Артем Цуран:

Нет, только правом большинства. Людмила Альховикова:

Очень часто мы откладываем вопрос до доработки. Последнее у нас было, наверное, с церковью по поводу присвоения имени площади Филарета. Здесь были вопросы некоторые. Церковь хотела, чтобы это была улица. Сегодня площадь, где стоит памятник. Кристина Сущеня:

Понятно, что есть какие-то принципы, подходы в названиях улиц. Это может быть связано с личностью, географически обусловлено. Есть примеры: вторая улица Шестая линия, вблизи Сурганова. Как можно объяснить происхождение этой улицы?

Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Очень просто. Дело в том, что современная традиция наименования улиц в честь конкретных персоналий – вообще такие улицы появились всего лишь 100 лет тому назад. До этого практически таких улиц не было. Это значит, что улицы назывались по каким-то городским объектам: Замковая, Центральная, Завальная, Крепостная. Улицы называли по географическим направлениям, в сторону населенных пунктов определенных. Например, Борисовская, Смоленская, Оршанская. Таких названий практически у нас не было. Это традиция XX столетия, которая появилась, стала модной в советские времена, когда во всех городах Советского Союза называли практически одинаково. Илона Волынец:

Иван Иванович, а правда, что вы выступаете против названия улиц именно в историческом центре из советского прошлого? Вы против Революционной, Энгельса.