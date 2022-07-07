«В первую очередь это шлем. Голова одна, беречь её надо». Рассказываем о безопасной езде на велосипедах и самокатах

Елена Лобан полюбила велосипедные прогулки еще в детстве и сейчас часто устраивает небольшие велопутешествия по соседним районам или даже городам. У такого формата есть целый ряд преимуществ.

Елена Лобан, велосипедистка:

Ты едешь, смотришь много интересных мест, например, у нас в Беларуси. Общаешься с интересными людьми, едешь с палаткой на какие-нибудь озера, на которые на машине не доедешь, где плохая логистика, а на велосипеде ты всегда там проедешь. Перед путешествием оцените свой транспорт на износ деталей. Велосипедисты со стажем знают, что для безопасной велопоездки также необходимо специальное снаряжение.

Елена Лобан:

В первую очередь это шлем. Голова одна, беречь ее надо! Удобная одежда, комфортная, чтобы не натирало. Если на дальнее расстояние, всегда вожу мультитул, запасную камеру на случай, если вдруг будет пробитие камеры. Обязательно вода, особенно как сейчас жарко, то желательно изотоники. Обязательно обозначить себя светом: передним, задним, ну и желательно сигнальчиком.

Соблюдайте правила безопасности на дорогах: придерживайтесь крайней правой полосы или передвигайтесь по велодорожкам. При повороте на перекрестках показывайте направление движения. Для обозначения поворота налево необходимо вытянуть прямую левую руку в сторону поворота или согнуть правую руку в локте. Для остановки нужно поднять руку вверх.

Валерия Яскевич, корреспондент:

Большинство нелепых травм начинается с фразы «смотри как я умею». Превышение скорости, невнимательность, использование гаджетов во время езды – все это способствует появлению ушибов и переломов.

Евгения Орлова, директор по маркетингу:

Конечно, нужно ехать и держаться двумя руками за руль. Если какие-то камушки или ямки, лучше всего сойти с самоката. Если вы едете в толпе людей, то обязательно нужно спешиваться. Нельзя ездить вдвоем, особенно с детьми. Нам очень легко отследить, кто нарушал правила, мы можем заблокировать доступ к сервису на некоторое время.

При езде на электросамокате люди не надевают защиту, поэтому во время падения могут получить серьезную травму. Самые уязвимые места у детей и подростков – руки и предплечья, у взрослых – голени, бедра. Большие риски связаны с ударами головой, черепно-мозговая травма порой приводит к плачевным последствиям. В связи с популярностью и в то же время опасностью таких видов транспорта готовы изменения в ПДД.

Татьяна Сподабаева, старший инспектор отдела агитации п пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

В октябре нынешнего года вступят в силу изменения в правилах дорожного движения. Двигаться на таких средствах можно будет со скоростью не выше 25 километров в час, запрещено будет управлять средствами персональной мобильности в состоянии алкогольного опьянения, также перевозить пассажиров, если конструкцией не предусмотрено какое-либо сиденье.