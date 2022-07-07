Владимир Андрейченко рассказал, какие задачи поставил Президент перед Палатой представителей

Александр Лукашенко поставил задачу привести все законы в соответствие с новой Конституцией до конца 2023 года. В целом речь о 90 законопроектах. К слову, из них парламентарии уже приняли в первом чтении 8, во втором – 17.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы должны весь этот массив рассмотреть до 1 января 2024 года с таким расчетом, чтобы 25 февраля 2024 года был проведен единый день голосования по выборам депутатов Палаты представителей, депутатов местных советов и в течение 60 дней после этого было проведено Всебелорусское народное собрание. На этот счет у нас составлен график работы, который утвержден премьер-министром, главой Администрации, руководителями двух палат. Он выполняется. И я думаю, мы с этими всеми задачами достойно справимся.

У нас стоит задача, чтобы закон о Национальном собрании, о статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики и закон о Всебелорусском народном собрании были приняты в этом году. Кроме этого, сегодня активная работа идет над законом о гражданском обществе, потому что без принятия этого закона мы не можем разработать закон о Всебелорусском народном собрании. Идет также внесение изменений и дополнений в Гражданский кодекс, разработка закона о Совете министров, о судоустройстве, статусе судей, о Конституционном суде, о нормативно-правовых актах. Это законы, которые должны быть обязательно приняты уже в этом году.

Шла речь на встрече и о работе парламентариев по союзному направлению. Александр Лукашенко отметил: сохраняя суверенитет, надо сделать максимум по единению с Россией, в частности в области кооперации в экономике. В целом же ключевые направления по развитию белорусско-российкого сотрудничества обозначены в 28 союзных программах. Более трети из них уже реализованы.