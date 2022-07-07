«Это очень большой вопрос». Почему улицы с одинаковым названием боятся переименовывать?

Всего в Минске порядка 1 400 улиц, переулков, проездов, бульваров, 130 из них названы в честь героев войны, причем за каждой фамилией стоит история жизней и сражений за Родину. Все загадки и разгадки столичной топонимики. Кто и как выбирает названия для улиц? Почему некоторые пытаются переписать историю? Правда ли, что на протяжении 15 лет существовало две улицы, названных в честь одного человека? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Почему в Минске есть целых пять улиц и один переулок Щорса? Илона Волынец, СТВ:

На Щорса хватило нам пять улиц?

Иван Сацукевич, историк, член Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей и других составных частей Минска:

Нет, просто город в 1940-1950 годы рос гигантскими темпами. Особенно он рос там, где был частный сектор. Каждый год появлялось 50, 60, 70 новых улиц, переулков, проездов. Как их назвать? Думаете, это простая задача? Это непросто. Чиновники 1940-1960 годов просто терялись, не знали, как назвать. Они называли: улица Железнодорожная и переулок 1-й, 2-й, 3-й – 10 Железнодорожных переулков. Илона Волынец:

Что нам сейчас мешает тогда избавиться от пяти улиц Щорса? Это для города дорого? В чем вопрос? Иван Сацукевич:

Я думаю, что в этом нет никакого смысла. Если вы возьмете карту Минска, посмотрите на эти переулки – они такие крохотные. Илона Волынец:

Все равно кто-то скажет: «Мало слов что ли?» Иван Сацукевич:

По генплану города, многие эти кварталы пойдут под снос.

Артем Цуран, заместитель председателя Мингорисполкома, председатель Комиссии по наименованию и переименованию улиц, площадей Минска:

Частный сектор предполагается под снос. Поэтому сейчас мы больше потратим сил и финансов, если будем переименовывать. Само переименование всегда влечет за собой какой-то критический след. Будет какая-то группа лиц, которая скажет, что я хочу название такое. Другая группа лиц скажет, что я хочу название такое. Если мы еще будем переименовывать, то это создание какой-то дополнительной критической массы – люди, которые хотели бы, например, оставить то название, которое есть. Поэтому к переименованию относимся очень осторожно.