Назначения в структуре КГБ и новый министр юстиции. Всё о кадровом дне у Президента

Новости Беларуси. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе готовят радикалов на акции устрашения. Понятно, что такие новости заставляют нас быть постоянно начеку. Потому сегодня, 18 октября, глава государства провел ряд назначений в системе органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Показывать лица этих людей в кадре, конечно, нельзя, но это нисколько не принижает роль таких специалистов. Тем более задач у них много. Кроме того, сегодня же Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. Права на ошибку у чиновника нет – к работе ведомства сейчас самое пристальное внимание со всех сторон. Репортаж с подробностями из Дворца Независимости у Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Не расслабляться. Коллективный Запад от своих планов не отходит. Очередную попытку мятежа в Беларуси могут приурочить к референдуму по Конституции. Время передышки – время укреплять фланги. Сегодня новые должности получили и те, чьи лица хорошо известны для белорусов, и те, чьи лица категорически запрещено снимать. Этих «кадров» нельзя брать даже в кадр. В рабочем кабинете Президента – руководители блока безопасности и те, у кого вся жизнь за кадром. По понятным причинам лица назначенцев мы не показываем. У этих людей новые должности, но задачи прежние – отстоять страну. ​Лукашенко: неудавшаяся попытка госпереворота не изменила планов противника. Читайте здесь.

Ведется гибридная война. Коллективный Запад бомбит санкциями, подбрасывает беженцев и миграционный кризис, пытается всколыхнуть рабочих. Для этого была создана целая экстремистская сеть. Диванные координаторы заблудших работяг даже не скрывают, что они работают под крышей западных спецслужб. «Мы раздуем из этого огромный скандал». Как «Рабочы Рух» хотел подставить известную белорусскую компанию? Подробнее здесь.

Уличные протесты белорусское общество не поддержало, поэтому ставка на радикалов. Из тех, кто ушел от возмездия бегством в Литву и Польшу. И там из этих солдат мятежа готовят настоящих бойцов. А большинству белорусов внушают, что нынешняя модель развития страны идет ко дну. Лукашенко: в качестве одной из дат очередной попытки революции рассматривается период проведения референдума. Читайте здесь.

В общем, если вариться в Telegram-каналах, то ощущение, что Беларуси уже нет. От этого заблуждения легко избавиться. Достаточно выйти из соцсетей и выйти на улицу. Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов». Читайте здесь.

В Германии, что называется, проснулись. На имя министра внутренних дел от профсоюза полицейских пришло письмо с призывом ввести временный контроль на границе с Польшей из-за большого наплыва в страну нелегальных мигрантов. Ситуация напоминает 2013 год, после которого грянул миграционный кризис. В Польше и Литве коллапс беженцев решают весьма неординарно – террором и убийствами.

Польские силовики доставили нас на белорусско-польскую границу и пытались заставить незаконно пройти в Беларусь. От нас не отстанут. Да, мы хорошо окопались в обороне, а нужно наступать. Это поручение Президента и для тех, кто занимается информационной политикой, и для тех, кто отвечает за внешнюю разведку. В соседней России есть отдельное ведомство – СВР. А нам надо подтянуть свои внутренние резервы органов государственной безопасности. Президент Беларуси требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки. Подробнее здесь.

Президент подчеркнул: кадровые перестановки не всегда связаны с новыми назначениями, это еще и ротация кадров. И все больше гражданских министров сейчас со звездами. Понятно, они не подведут. Как пример – Игорь Сергеенко. Генерал-майор КГБ, будучи главой Администрации Президента, достойно показал себя в сложный период. Сегодня он представил на должность министра юстиции. Из немаленького списка кандидатур выбрали Сергея Хоменко. «Права на ошибку у вас нет». Что известно о новом министре юстиции? Читайте здесь.