Сергей Хоменко о своём назначении министром юстиции: «Свою роль и место вижу в этом коллективе»

Новости Беларуси. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент заявил сегодня, 18 октября, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Назначая на должности сотрудников, глава государства четко сформулировал задачу, которая сегодня наиболее остро стоит перед ведомством. В приоритете – выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.

Также Александр Лукашенко озвучил информацию, которая разоблачает роль Польши и Литвы в миграционном вопросе и демонстрирует причастность этих государств к реальным действиям на границе.

Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» – читайте здесь.

Кроме того, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. До этого момента Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел.