Прямой эфир

Сергей Хоменко о своём назначении министром юстиции: «Свою роль и место вижу в этом коллективе»

18 октября 2021 13:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент заявил сегодня, 18 октября, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сергей Хоменко о своём назначении министром юстиции: «Свою роль и место вижу в этом коллективе»-1

Назначая на должности сотрудников, глава государства четко сформулировал задачу, которая сегодня наиболее остро стоит перед ведомством. В приоритете – выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий. 

Также Александр Лукашенко озвучил информацию, которая разоблачает роль Польши и Литвы в миграционном вопросе и демонстрирует причастность этих государств к реальным действиям на границе.  

Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» – читайте здесь.

Кроме того, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. До этого момента Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел.  

Сергей Хоменко о своём назначении министром юстиции: «Свою роль и место вижу в этом коллективе»-4

Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Главой государства поручено совершенствование управленческой деятельности. Поэтому свою роль и место вижу в этом коллективе, который сделал очень много для развития правоохранительной деятельности в Республике Беларусь. Конечно же, все для того, чтобы личность, общество и государство имели надежную платформу в области юриспруденции. Как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами, как человек, который непосредственно всю жизнь посвятил слову «законность», и исходя из того доверия, которое оказано главой государства, полагаю, что с коллективом Министерства юстиции мы выполним те задачи, которые поставлены главой государства.  

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Хоменко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Лукашенко правильно ставит вопрос». Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о том, как воспитать настоящего патриота
18 октября 2021 12:32

«Лукашенко правильно ставит вопрос». Заслуженный артист Беларуси Владимир Провалинский о том, как воспитать настоящего патриота

Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам
18 октября 2021 11:52

Здесь приютят беженцев. В Польше призывают зажигать в домах зеленый свет, если хотят помочь мигрантам

Не ожидала такого внимания. Посмотрите, как в Беларуси встретили победительницу Sanremo Junior Ксению Галецкую
18 октября 2021 11:44

Не ожидала такого внимания. Посмотрите, как в Беларуси встретили победительницу Sanremo Junior Ксению Галецкую