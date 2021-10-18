Сергей Хоменко о своём назначении министром юстиции: «Свою роль и место вижу в этом коллективе»
Новости Беларуси. Политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения. Об этом Президент заявил сегодня, 18 октября, принимая кадровые решения в системе государственной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Назначая на должности сотрудников, глава государства четко сформулировал задачу, которая сегодня наиболее остро стоит перед ведомством. В приоритете – выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий.
Также Александр Лукашенко озвучил информацию, которая разоблачает роль Польши и Литвы в миграционном вопросе и демонстрирует причастность этих государств к реальным действиям на границе.
Лукашенко: «Пускай они там у себя разберутся, кто немцам и французам подкидывает этих мигрантов» – читайте здесь.
Кроме того, Александр Лукашенко назначил Сергея Хоменко министром юстиции. До этого момента Хоменко занимал должность заместителя министра внутренних дел.
Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси:
Главой государства поручено совершенствование управленческой деятельности. Поэтому свою роль и место вижу в этом коллективе, который сделал очень много для развития правоохранительной деятельности в Республике Беларусь. Конечно же, все для того, чтобы личность, общество и государство имели надежную платформу в области юриспруденции. Как человек, имеющий достаточный опыт в руководстве большими коллективами, как человек, который непосредственно всю жизнь посвятил слову «законность», и исходя из того доверия, которое оказано главой государства, полагаю, что с коллективом Министерства юстиции мы выполним те задачи, которые поставлены главой государства.