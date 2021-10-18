Лукашенко: в качестве одной из дат очередной попытки революции рассматривается период проведения референдума

Новости Беларуси. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе готовят радикалов на акции устрашения. Понятно, что такие новости заставляют нас быть постоянно начеку. Потому сегодня, 18 октября, глава государства провел ряд назначений в системе органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Уличные протесты белорусское общество не поддержало, поэтому ставка на радикалов. Из тех, кто ушел от возмездия бегством в Литву и Польшу. И там из этих солдат мятежа готовят настоящих бойцов. А большинству белорусов внушают, что нынешняя модель развития страны идет ко дну.