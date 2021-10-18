Лукашенко: в качестве одной из дат очередной попытки революции рассматривается период проведения референдума

Новости Беларуси. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе готовят радикалов на акции устрашения. Понятно, что такие новости заставляют нас быть постоянно начеку. Потому сегодня, 18 октября, глава государства провел ряд назначений в системе органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Уличные протесты белорусское общество не поддержало, поэтому ставка на радикалов. Из тех, кто ушел от возмездия бегством в Литву и Польшу. И там из этих солдат мятежа готовят настоящих бойцов. А большинству белорусов внушают, что нынешняя модель развития страны идет ко дну.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Задействуются санкции. Финансируются протесты, экстремизм, терроризм. Подбираются и готовятся боевики. Мы это не просто знаем, мы с этим работаем. Созданные под контролем спецслужб политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе нацеливают радикалов на акции устрашения в отношении общественных и государственных деятелей, представителей средств массовой информации, силовых органов. Добрались и до судейского корпуса.
Диверсии планируются на объектах оборонного комплекса, экономики, жизнеобеспечения. Иностранные спецслужбы и их пособники изучают обстановку в трудовых коллективах, пытаются инспирировать забастовки. В качестве одной из возможных дат очередной попытки революции (дня «Х», как они считают) рассматривается период проведения конституционного референдума. Используются апробированные в других странах современные информационные технологии, развернута психологическая война, нацеленная на формирование у населения Беларуси негативного образа власти. Эти методики воздействия направлены на сотрудников госаппарата и силовиков с целью убедить их в отсутствии поддержки со стороны населения, зародить сомнения в правильности государственного политического курса.
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