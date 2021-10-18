Президент Беларуси требует от КГБ повышать эффективность внешней разведки

Новости Беларуси. Коллективный Запад нацелился на смену власти в Беларуси, а политэмигрантские центры в Варшаве и Вильнюсе готовят радикалов на акции устрашения. Понятно, что такие новости заставляют нас быть постоянно начеку. Потому сегодня, 18 октября, глава государства провел ряд назначений в системе органов госбезопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Первоочередными задачами сегодня являются наращивание усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, противодействие антиконституционным проявлениям. Принципиальное значение имеет контроль обстановки в трудовых коллективах предприятий, органов власти. Для этого мы создали соответствующие институты. Серьезным резервом в работе комитета является повышение эффективности внешней разведки. Ее необходимо трансформировать в подразделение, способное решать стратегические задачи, усиливать наступательность, наращивать потенциал агентурной разведки и другие методы и формы, о которых вы знаете.

Приоритетной задачей остается выявление и пресечение устремлений иностранных спецслужб к закрытой служебной информации государственных органов и предприятий. Жизненно важно также не отставать от наших противников и расширять применение современных технологий в оперативной деятельности, повышать эффективность технического блока КГБ, радиоэлектронной разведки, развивать научный потенциал.

Обращаю внимание на работу с кадрами. Главным критерием для сотрудника КГБ является патриотизм, недопущение любых проявлений коррупции, двурушничества, а особенно предательства. В ведомстве должны служить только лучшие представители общества, руководствуясь исключительно интересами нашего государства. Действительно, как никогда сегодня звучат слова знаменитого Феликса Эдмундовича Дзержинского, который стоял у истоков создания наших спецслужб: «Чекистом может быть лишь человек с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками». Знаете, лучше не скажешь.