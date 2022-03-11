Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»

Новости Беларуси. О том, что важно здесь и сейчас противостоять фейковой грязи, которая льется на Беларусь извне, заявил 11 марта заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий подчеркнул, что сейчас обстановка вокруг Беларуси требует особого внимания к южному региону. Отражать боевые действия приходится в информационной войне. И в этом направлении важно непосредственное общение с людьми, чтобы реально и четко донести государственную позицию.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Фейки, которые идут с украинской стороны, заполнили интернет всякими разными небылицами о том, что наши ребята будут принимать участие в военной операции, которую проводит Российская Федерация. Я бы хотел сказать, что абсолютно нет, это не так. Мы должны жить обычной, нормальной, хорошей жизнью. Мы должны думать о посевной, мы должны думать о том, что будет завтра. А завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы, которые вокруг.