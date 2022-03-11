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Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»

11 марта 2022 13:34
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Новости Беларуси. О том, что важно здесь и сейчас противостоять фейковой грязи, которая льется на Беларусь извне, заявил 11 марта заместитель главы Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»-1

Игорь Луцкий подчеркнул, что сейчас обстановка вокруг Беларуси требует особого внимания к южному региону. Отражать боевые действия приходится в информационной войне. И в этом направлении важно непосредственное общение с людьми, чтобы реально и четко донести государственную позицию.  

Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:  
Фейки, которые идут с украинской стороны, заполнили интернет всякими разными небылицами о том, что наши ребята будут принимать участие в военной операции, которую проводит Российская Федерация. Я бы хотел сказать, что абсолютно нет, это не так. Мы должны жить обычной, нормальной, хорошей жизнью. Мы должны думать о посевной, мы должны думать о том, что будет завтра. А завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы, которые вокруг.  

Игорь Луцкий: «Завтра будет только лишь в том случае, если мы будем работать, невзирая ни на какие проблемы»-7

С участием заместителя главы Администрации Президента в Гомеле рассматривались вопросы организации питания в школах и детских садах. Не обошлось без их посещения. Там же состоялись беседы с педагогами. Перед ними теперь стоит еще одна задача – оградить эмоционально уязвимых детей от просмотра экстремистских материалов, научить отличать правду от лжи.  

# Международная политика # общество # Игорь Луцкий # Александр Лукашенко # Фотофакт

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