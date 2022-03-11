Новые поликлиники заработают в Минске в 2022-м. Рассказываем где

Новости Беларуси. В столице в 2022 году на укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения выделят 129 миллионов рублей. Объекты здравоохранения занимают треть финансирования инвестиционной программы Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это обусловлено необходимостью соответствовать заданным высоким стандартам и для дальнейшего развития медицинского обслуживания. Работы ведутся по 16 объектам: часть из них находится на стадии строительства, другая половина проектируется. Например, детскую поликлинику возведут в микрорайоне Лошица-9. Многопрофильное учреждение появится и в микрорайоне Восточный. Также в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии построят блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. А в стационарах девяти учреждений здравоохранения проводят модернизацию систем медицинского газоснабжения.

Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

У нас новое здание 15-й городской поликлиники расположено на Либкнехта – Розы Люксембург. У нас планируется ввод объекта в эксплуатацию во втором квартале. Здание 9-й городской детской поликлиники тоже планируется на март-апрель где-то, согласно плану. Строительство поликлиники на Сухарево, в микрорайоне Сухарево, на 480 посещений в смену. Ввод этого объекта запланирован на второй квартал.