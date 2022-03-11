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В разработке ещё одна линия. В Минской области расширят пеллетное производство

11 марта 2022 14:18
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Новости Беларуси. В Минской области растет количество пеллетных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В разработке ещё одна линия. В Минской области расширят пеллетное производство-1

Образцовый пример – Борисовский опытный лесхоз. Здесь ежегодно получают 30 тысяч тонн биотоплива. В разработке еще одна линия. Также в 2022 году в Минской области будут запущены новые пеллетные линии в четырех районах – Березинском, Логойском, Узденском и Червенском.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

Новый пеллетный завод под Борисовом запустили два года назад. Производство экономически выгодное. И безотходное. Идет все, вплоть до опилок и щепок.

В разработке ещё одна линия. В Минской области расширят пеллетное производство-4

Анна Куртасова, корреспондент:
Прямо на глазах древесная щепа превращается в гранулы – это будущее топливо для обогрева помещений. Процесс переработки сырья проходит по отработанной схеме: дробление, сушка, прессование и затем упаковка.

Здесь все автоматизировано. Все команды выполняет запрограммированное оборудование. Поэтому на предприятии занято всего 12 человек. Из операторской Сергей Быков следит за всем процессом производства. Осуществляет контроль влажности сырья и температурного режима в сушилке.

Подробности в видеоматериале.

# Предприятия Беларуси # общество # Анна Куртасова # Сергей Быков # Павел Вайнерович # Александр Матюшевский # Фотофакт

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