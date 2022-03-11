В разработке ещё одна линия. В Минской области расширят пеллетное производство

Новости Беларуси. В Минской области растет количество пеллетных предприятий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Образцовый пример – Борисовский опытный лесхоз. Здесь ежегодно получают 30 тысяч тонн биотоплива. В разработке еще одна линия. Также в 2022 году в Минской области будут запущены новые пеллетные линии в четырех районах – Березинском, Логойском, Узденском и Червенском.

Подробности в материале Анны Куртасовой.

Новый пеллетный завод под Борисовом запустили два года назад. Производство экономически выгодное. И безотходное. Идет все, вплоть до опилок и щепок.