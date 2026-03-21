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Умер Чак Норрис: звезда боевиков и мастер единоборств

21 марта 2026 09:06
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Умер Чак Норрис: звезда боевиков и мастер единоборств-0

Умер американский актер Чак Норрис, пишет ТАСС.

О кончине 86-летнего актера сообщили члены семьи Норриса. «Он прожил свою жизнь с верой, смыслом и непоколебимой приверженностью людям, которых он любил», – отмечается в заявлении. Причина смерти не уточняется.

Чак Норрис являлся чемпионом мира по карате, актером и филантропом. Легенда боевиков – основатель программы Kickstart Kids, направленной на «вытаскивание» детей с улиц, из банд и бездуховности. С этой целью Норрис использовал язык, которым владел безукоризненно – язык дисциплины и карате. Это позволило изменить судьбы более 120 000 подростков.

Фото: Pinterest

# Некролог # Чак Норрис

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