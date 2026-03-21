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Как сказались температурные качели на дороге? Результаты работы ЖКХ обсудят в ток-шоу «Большой город»

21 марта 2026 08:03
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Мороз и солнце – день чудесный в строках классика. А как на дороге в 2026 году сказались температурные качели?

Как сказались температурные качели на дороге? Результаты работы ЖКХ обсудят в ток-шоу «Большой город»-2

Ямочность в меньшем объеме образовывается. В предыдущем летнем периоде провели значительные подготовительные работы.

Результат работы коммунальных служб стал ярче благодаря участию жителей столицы.

Хотела бы высказать слова благодарности всем жителям города Минска, которые принимают активное участие и поддерживают работников системы жилищно-коммунального хозяйства.

Как сказались температурные качели на дороге? Результаты работы ЖКХ обсудят в ток-шоу «Большой город»-4

Конкурс «Коммунальщица-2026». Удалось ли сломать стереотипы о том, что красота и ЖКХ – далекие вещи?

Весь спектр эмоций у меня был. Я до сих пор еще, наверное, даже не понимаю, что я победительница.

О тех, кто делает жизнь в большом городе безопасной и комфортной, поговорим с нашими гостями.

Ток-шоу «Большой город» 22 марта в 10.00.

# ЖКХ

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