Как сказались температурные качели на дороге? Результаты работы ЖКХ обсудят в ток-шоу «Большой город»

Мороз и солнце – день чудесный в строках классика. А как на дороге в 2026 году сказались температурные качели?

– Хотела бы высказать слова благодарности всем жителям города Минска, которые принимают активное участие и поддерживают работников системы жилищно-коммунального хозяйства.

Конкурс «Коммунальщица-2026». Удалось ли сломать стереотипы о том, что красота и ЖКХ – далекие вещи?

– Весь спектр эмоций у меня был. Я до сих пор еще, наверное, даже не понимаю, что я победительница.

О тех, кто делает жизнь в большом городе безопасной и комфортной, поговорим с нашими гостями.