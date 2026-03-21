Как сказались температурные качели на дороге? Результаты работы ЖКХ обсудят в ток-шоу «Большой город»

Мороз и солнце – день чудесный в строках классика. А как на дороге в 2026 году сказались температурные качели?
Мороз и солнце – день чудесный в строках классика. А как на дороге в 2026 году сказались температурные качели?
– Ямочность в меньшем объеме образовывается. В предыдущем летнем периоде провели значительные подготовительные работы.
Результат работы коммунальных служб стал ярче благодаря участию жителей столицы.
– Хотела бы высказать слова благодарности всем жителям города Минска, которые принимают активное участие и поддерживают работников системы жилищно-коммунального хозяйства.
Конкурс «Коммунальщица-2026». Удалось ли сломать стереотипы о том, что красота и ЖКХ – далекие вещи?
– Весь спектр эмоций у меня был. Я до сих пор еще, наверное, даже не понимаю, что я победительница.
О тех, кто делает жизнь в большом городе безопасной и комфортной, поговорим с нашими гостями.
Ток-шоу «Большой город» 22 марта в 10.00.