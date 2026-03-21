Власти Кубы отказали посольству Соединенных Штатов в запросе на ввоз дизельного топлива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кубинское руководство назвало требование американских дипломатов неприличным.

На Кубе постепенно восстанавливают энергоснабжение после масштабного коллапса.

Причиной отказа Гавана назвала энергетическую блокаду острова, которую создал Вашингтон. Американское посольство полтора года использует генераторы из-за частых перебоев с электричеством. Теперь сотрудники, не занятые в основной деятельности, могут покинуть Кубу в мае. Ранее президент Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины против стран, поставляющих топливо на остров. Эти меры создали экстремальные условия для жизни людей. Кризис на Кубе продолжается уже три месяца.

Страну продолжают сотрясать блэкауты. Из-за стихийного отключения электричества на острове закрыты магазины и заводы, с улиц не вывозится мусор, в больницах не проводят операции. В Госдепартаменте США отметили, что взаимодействуют с кубинским руководством и близки к достижению договоренностей.