«Большая сделка» с США – Лазуткин рассказал, какие меры необходимо предпринять для ее организации

Как продвигается подготовка так называемой «большой сделки», какое предложение по урегулированию конфликта в Иране озвучил США Александр Лукашенко и возможна ли продажа рудника американской стороне – на эти и другие вопросы глава государства накануне ответил журналистам по итогам переговоров с делегацией США в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко рассказал, как идет подготовка «большой сделки» с США.

Администрация Дональда Трампа стала первой более чем за четверть века, кто вышел на официальный диалог с Минском. Все это время в отношении Беларуси действовали санкции Конгресса США, которые ограничивали работу сырьевых предприятий и финансовые операции. Диалог стал выстраиваться еще до выборов, именно команда Трампа открыла возможность для восстановления контактов. Это – результат долгой дипломатической работы, в том числе через площадку ООН. Однако договориться с Вашингтоном – лишь часть задачи. Лукашенко рассказал о предложении Трампа посетить Мар-а-Лаго. На процесс влияют внешние игроки. Литва, Польша и Украина жестко реагируют на любые шаги по сближению Беларуси и США. Каждая из этих стран имеет свои интересы: политические, экономические и региональные. Улучшение отношений Минска с Белым домом может изменить привычные схемы и расстановку сил. Поэтому нынешний этап контактов с США важен не только экономически – он становится фактором большой геополитической игры.

Андрей Лазуткин, политолог:

То, что мы прорабатываем с американцами, это комплексная сделка. Например, нам надо продать американцам калий. Для этого, первое, нужен транзит через литовскую границу, чтобы он туда поступал. Может Литва это обеспечить или нет? Это первый вопрос. Второе. Если мы продаем калий, как мы с ними рассчитываемся? Нужен банк, который не под санкциями, через который можно гонять валюту. В-третьих, если это будет какое-то месторождение, которое мы продаем американцам, которое было нашим государственным, которое надо, скажем так, перепродать. Нужно тогда участие Минфина, который также должен быть не под санкциями. Поэтому, чтобы организовать эту «большую сделку», например, по калию, мы создаем такие предпосылки. Поэтому Коул сказал о том, что мы формируем некоторые условия. Это касается и банков, касается калийного трейдера, который сегодня этим занимается. Но пока это такая подготовительная операция. А если мы увидим «большую сделку» в плане продажи актива какого-то американцам, то это будет тот самый эффект для экономики.