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В Украине заработала схема бусификации с участием наемников – РИА Новости

21 марта 2026 09:56
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В Украине заработала схема бусификации с участием наемников – РИА Новости-0

В Украине начала действовать обновленная схема насильственной мобилизации, пишет РИА Новости.

СБУ утвердила усиление мер «бусификации». При проведении ряда мероприятий в приграничье начали привлекать иностранных наемников, преимущественно – поляки и румыны.

Некоторые мужчины призывного возраста вывозились к границе с Румынией, далее под угрозой оружия производилась видеосъемка их попытки якобы незаконно покинуть государство. Видеоматериалы применяют в качестве компромата для отправки мужчин в ряды ВС Украины, при несогласии заводятся уголовные дела.

Фото: Pinterest

# Международная политика

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