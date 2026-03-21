В Украине начала действовать обновленная схема насильственной мобилизации, пишет РИА Новости.

СБУ утвердила усиление мер «бусификации». При проведении ряда мероприятий в приграничье начали привлекать иностранных наемников, преимущественно – поляки и румыны.

Некоторые мужчины призывного возраста вывозились к границе с Румынией, далее под угрозой оружия производилась видеосъемка их попытки якобы незаконно покинуть государство. Видеоматериалы применяют в качестве компромата для отправки мужчин в ряды ВС Украины, при несогласии заводятся уголовные дела.

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